Сильнейший солнечный шторм обрушился на Землю

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ) сообщили о регистрации самого мощного солнечно-протонного шторма текущего, 25-го солнечного цикла. Событие было зафиксировано 19 января 2026 года, о чём учёные сообщили в совместном Telegram-канале.

Солнечно-протонное событие (SPE), или космический радиационный шторм, возникает после мощных вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц — преимущественно протонов — разгоняются до скоростей в десятки тысяч километров в секунду. Благодаря такой высокой скорости они достигают Земли уже через 30–60 минут после вспышки, а сам шторм может продолжаться несколько дней.

Для оценки интенсивности таких явлений Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) использует пятиуровневую шкалу S — от S1 (слабый) до S5 (экстремальный). По предварительным данным, зафиксированное 19 января событие относится к высокому уровню опасности, хотя точная категория пока уточняется.

Подобные штормы могут оказывать влияние на работу спутников, системы связи и навигации, а также представлять риски для экипажей космических аппаратов и пассажиров на высоких авиамаршрутах. Учёные продолжают мониторинг ситуации и призывают к внимательному отслеживанию прогнозов космической погоды.