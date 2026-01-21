"Зелёный мессенджер" потерял тысячи пользователей в 2025 году

В последние месяцы российский цифровой ландшафт переживает заметные трансформации. Одним из самых ярких последствий усилившейся регуляторной активности Роскомнадзора в 2025 году стало резкое сокращение аудитории WhatsApp* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) — мессенджера, долгое время доминировавшего на рынке частных и деловых коммуникаций. По данным аналитических агентств, включая «Медиалогию» и «Data Insight», за последние полгода доля активных пользователей WhatsApp* в России упала почти на 40%. При этом наблюдается стремительный рост популярности отечественного аналога — мессенджера MAX, разработанного Mail.ru Group (VK).

Ситуация обострилась после серии мер Роскомнадзора, направленных на ограничение функциональности мессенджера в связи с неисполнением требований законодательства, в частности — Федерального закона №161-ФЗ и требований по хранению данных российских пользователей на территории РФ. Хотя официальной блокировки сервиса не было, регулятор начал применять тактику «мягкого давления»: ограничение скорости передачи данных, снижение приоритета трафика, а также усиление информационной кампании о «рисках использования иностранных мессенджеров».

Эти шаги совпали с ужесточением контроля над финансовыми и коммуникационными платформами в рамках борьбы с санкционными рисками. Для многих пользователей, особенно в корпоративном и государственном секторах, это стало сигналом к переходу на более «безопасные» решения.

MAX: новый фаворит на фоне регуляторной тревоги

Мессенджер MAX, запущенный VK в 2023 году как ответ на растущий спрос на суверенные коммуникационные платформы, оказался в нужное время в нужном месте.

Он предлагает:

Полное соответствие российскому законодательству, включая хранение данных на серверах в РФ;

Интеграцию с экосистемой VK (почта, облачные сервисы, видеозвонки);

Поддержку шифрования и двухфакторной аутентификации;

Удобный интерфейс, напоминающий привычные западные аналоги.

По данным компании, ежедневная аудитория MAX выросла с 2 млн до 15 млн пользователей за 2025–2026 годы. Особенно высок спрос среди госслужащих, сотрудников крупных компаний и образовательных учреждений, где использование иностранных мессенджеров теперь регламентировано внутренними политиками безопасности.

Однако стоит отметить: массовый «исход» из WhatsApp* не означает полного отказа от него. Многие пользователи сохраняют аккаунты для общения с зарубежными партнёрами, друзьями и родственниками. Кроме того, Telegram — несмотря на давление со стороны регуляторов в прошлые годы — остаётся ключевой платформой для медиа, бизнеса и активистов, демонстрируя устойчивую аудиторию свыше 60 млн человек в России.

Таким образом, речь идёт не о полной замене, а о фрагментации мессенджер-рынка: пользователи распределяют свои коммуникации между несколькими платформами в зависимости от контекста — личного, профессионального или международного.

Переход на MAX усиливает цифровой суверенитет России, но одновременно повышает риски концентрации данных в руках ограниченного числа игроков. Это создаёт новые вызовы для защиты приватности, особенно в условиях, когда регулятор может потребовать доступ к перепискам в рамках расследований.

Кроме того, бизнесу приходится адаптироваться: перенастраивать CRM-системы, обучать сотрудников, менять процессы клиентской поддержки. Некоторые компании уже сообщают о временных сбоях в коммуникациях и росте операционных издержек.

Будущее покажет, насколько устойчивым окажется этот тренд — особенно если международные платформы начнут искать компромиссы с российским законодательством. Пока же Россия движется по пути создания собственной цифровой экосистемы, где каждый клик всё чаще остаётся «внутри».

