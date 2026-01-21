Россия и Белоруссия обсудили напряжённость на рынке сливочного масла

Российские и белорусские власти провели переговоры, посвящённые растущим проблемам на рынке сливочного масла. Об этом сообщили источники на аграрном рынке, знакомые с ситуацией, изданию «Коммерсантъ».

По их словам, российские производители столкнулись с резким ростом складских запасов на фоне падения спроса и усиления ценового давления со стороны белорусских экспортеров. В 2025 году продажи сливочного масла в розничной сети в России сократились на 9,6%, при этом доля белорусской продукции на российском рынке достигла 23%.

«Белорусские компании, предлагая свою продукцию, начали снижать цены», — пояснил один из собеседников «Ъ», подчеркнув, что такая стратегия вытесняет отечественных производителей с полок магазинов.

При этом российские молочные предприятия находятся в сложной ситуации: ранее в «Союзмолоке» указывали, что рост себестоимости сырого молока стал одной из ключевых причин повышения цен на молочную продукцию. Однако сейчас снижать цены для стимулирования спроса они не могут — из-за крайне низкой рентабельности производства.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует баланса между поддержкой внутреннего рынка и соблюдением условий Единого экономического пространства. Переговоры между странами, вероятно, станут первым шагом к выработке механизмов регулирования, способных защитить интересы как российских, так и белорусских производителей.