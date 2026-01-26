НСФР выступил против права ЦБ устанавливать срок действия банковских карт

Как стало известно «Ъ», Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Государственную Думу отзыв на законопроект, содержащий второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Первый пакет таких мер вступил в силу в России 1 сентября 2025 года.

В своём отзыве НСФР рекомендовал исключить из текста законопроекта — до первого чтения — норму, предоставляющую совету директоров Банка России право определять срок действия банковских карт. По мнению участников финансового рынка, эта мера представляет собой прямое вмешательство регулятора в гражданско-правовые отношения между банком и клиентом, поскольку срок действия платежной карты традиционно устанавливается в рамках договора.

Кроме того, в письме НСФР подчёркивается, что подобное полномочие ЦБ нарушает принципы ведения банками предпринимательской деятельности. Сроки выпуска, перевыпуска и эксплуатации карт зависят от множества экономических и логистических факторов: наличия заготовок и чипов у производителей, стоимости комплектующих, а также налогового режима — в частности, обложения операций по выпуску и обслуживанию карт НДС. Введение административного регулирования со стороны ЦБ может дестабилизировать эти процессы и создать дополнительные риски для банковской инфраструктуры.