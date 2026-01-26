Uniper потребовала от «Газпрома» 45 млн евро за прокачку газа

Немецкая энергетическая компания Uniper, известная своей жёсткой позицией в отношениях с российскими партнёрами, инициировала международный арбитраж против ПАО «Газпром» на сумму 45 млн евро. Иск касается контракта на транспортировку природного газа по трубопроводу OPAL (отвод от «Северного потока») от 1 июня 2012 года.

Истцом выступило дочернее предприятие Uniper Global Commodities SE — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, владеющее 20 % в проекте OPAL. Компания подала заявление в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) со штаб-квартирой в Женеве.

Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 января 2026 года удовлетворил встречный иск ООО «Газпром экспорт» и запретил Lubmin-Brandov Gastransport продолжать арбитражное разбирательство. В случае нарушения этого запрета суд постановил взыскать с немецкой компании компенсацию в размере 45 млн евро — эквивалент суммы, указанной в иске.

Судебные документы свидетельствуют, что Lubmin-Brandov Gastransport была надлежащим образом уведомлена о заседании, однако не направила ни отзыва, ни представителя.

Этот случай стал частью серии аналогичных споров: ранее «Газпром экспорт» уже добивался запретов на арбитражные разбирательства со стороны нидерландской Gasunie Transport Services B.V., бельгийской BBL Company и чешской Net4Gas — всех участников инфраструктурных проектов, связанных с «Северным потоком». В каждом случае российский суд устанавливал «зеркальную» финансовую ответственность за нарушение запрета.