РКН сможет блокировать сайты с ГДЗ и «сливами» ЕГЭ

Эпоха свободного доступа к готовым домашним заданиям (ГДЗ) и утечкам экзаменационных материалов в России, похоже, подходит к концу. Министерство просвещения сообщило, что Роскомнадзору (РКН) может быть предоставлено право блокировать интернет-ресурсы, размещающие готовые решения школьных заданий, а также материалы с ответами на ЕГЭ, ОГЭ и олимпиады.

Инициатива направлена на защиту академической честности и повышение качества образования. При этом под ограничения не попадут легальные образовательные платформы, такие как «Решу ЕГЭ», которые публикуют тренировочные варианты и демонстрационные задания для подготовки к экзаменам. Их деятельность будет по-прежнему разрешена и поддерживаться как часть официальной системы подготовки учащихся.

Особое внимание уделено борьбе с так называемыми «сливами» — незаконной публикацией реальных заданий и ответов на государственные экзамены до или во время их проведения. Теперь РКН получит соответствующие полномочия для оперативной блокировки таких ресурсов, что должно снизить риски компрометации экзаменационных процедур.

Минпросвещения подчеркивает, что мера призвана не ограничить доступ к знаниям, а сохранить объективность оценки учебных достижений школьников.