Российскую металлургию в 2026 году ждёт падение производства

Металлургическая отрасль России в текущем году столкнётся с усугублением кризиса: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение производства стали на фоне слабых мировых цен и сохраняющейся высокой ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные World Steel Association и аналитические оценки отраслевых специалистов.

По итогам 2025 года глобальное производство стали сократилось на 2 %. Снижение зафиксировали почти все крупнейшие производители. Россия, занимающая пятое место в мировом рейтинге, уменьшила выпуск на 4,5 % — до 67,8 млн тонн. Эта цифра согласуется с данными корпорации «Чермет», ранее сообщившей о производстве 67,4 млн тонн стали в стране за тот же период.

Лидер мирового рынка — Китай — также сократил выпуск на 4,4 %, до 960,8 млн тонн. Однако даже такое масштабное снижение не привело к стабилизации цен на сталь на международных рынках. В то же время Индия, занявшая второе место по объёму производства, увеличила выпуск на 10,4 % — до 154,9 млн тонн, что дополнительно усиливает конкуренцию и давление на цены.

Эксперты отмечают, что в условиях дорогого кредитования и слабого внешнего спроса российские металлурги могут столкнуться с необходимостью дополнительной оптимизации затрат и пересмотра инвестиционных программ уже в 2026 году.