Банк России предложил перенести срок перехода банков на СМЭВ

Банк России обратится в Правительство РФ с просьбой перенести установленный на 1 апреля 2026 года срок обязательного перехода банков на использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для получения сведений о клиентах. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на форуме МФЦ 28 января.

По её словам, сохранение текущего срока может привести к серьёзным сбоям в работе цифровых сервисов: «Если оставить дату перехода на 1 апреля, банки окажутся вынуждены временно вернуться к ручному сбору и заполнению сведений о гражданах. Это недопустимо — мы должны сохранить бесшовность электронных сервисов», — подчеркнула Набиуллина.

Согласно требованиям Минцифры, с 1 апреля 2026 года все финансовые организации при оказании госуслуг через инфраструктуру цифрового профиля обязаны использовать исключительно СМЭВ для запроса данных о пользователях — и только с их согласия. Однако на сегодняшний день большинство банков взаимодействуют с цифровым профилем через более простой и гибкий технологический канал — REST API, пояснил представитель регулятора изданию «Ведомости».

Участники финансового рынка, а также сам ЦБ, считают, что завершить техническую и организационную подготовку к полному переходу на СМЭВ без ущерба для качества и доступности банковских сервисов реально только к концу 2026 года. В связи с этим Банк России настаивает на корректировке сроков, чтобы избежать регресса в цифровизации и не нарушить привычные пользовательские процессы миллионов граждан.