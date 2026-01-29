ЛУКОЙЛ продал зарубежные активы американскому инвестфонду

Российская нефтегазовая компания «ЛУКОЙЛ» заключила сделку по продаже своих зарубежных активов американскому частному инвестиционному фонду The Carlyle Group, сообщает пресс-служба компании.

Carlyle — одна из крупнейших в мире фирм в сфере прямых инвестиций и альтернативного управления активами, основанная в Вашингтоне в 1987 году. По состоянию на начало 2026 года, объём управляемых ею активов превышает 474 млрд долларов США.

В рамках сделки будет продана LUKOIL International GmbH — дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющая всеми зарубежными активами группы за пределами России. При этом, как уточнили в «ЛУКОЙЛе», активы в Республике Казахстан остаются в собственности компании и продолжат работу в рамках действующих лицензий.

Сделка пока не окончательна: её завершение зависит от получения ряда регуляторных одобрений, включая разрешение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Ранее Минфин США выдал специальную генеральную лицензию, разрешающую «ЛУКОЙЛу» осуществлять операции по продаже зарубежных активов. Эта лицензия неоднократно продлевалась и действует до 28 февраля 2026 года.

Решение о продаже зарубежных активов было принято после введения санкций Великобритании и США против «ЛУКОЙЛа» и его дочерних структур в октябре 2025 года. Компания подчеркивает, что параллельно с текущей сделкой продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями, оставляя возможность выбора наиболее выгодных условий.

Этот шаг завершает многолетнюю эпоху присутствия «ЛУКОЙЛа» на международных нефтегазовых рынках и знаменует стратегический фокус компании на внутреннем рынке и партнёрствах в дружественных странах.