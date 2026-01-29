Доля крупнейших застройщиков на рынке новостроек России снижается

Уровень монополизации рынка новостроек в России продолжает снижаться. По данным аналитиков ЦИАН, в 2025 году доля пяти крупнейших застройщиков на 40 ключевых региональных рынках сократилась до 62% с 64% годом ранее. В Москве этот показатель упал ещё заметнее — с 56% до 50%, свидетельствуя о растущей конкуренции и активной экспансии новых участников.

Этот тренд обусловлен двумя взаимосвязанными процессами: с одной стороны, региональные девелоперы всё чаще выходят на столичный рынок, а с другой — московские застройщики расширяют присутствие в регионах. В результате структура предложения становится более диверсифицированной.

Наибольшая концентрация продаж у пяти лидеров наблюдается в Сочи и Саратове, где их доля достигает 97%. В то же время в Екатеринбурге крупнейшие компании формируют лишь 30% объема первичного рынка, что делает его одним из самых конкурентных в стране.

В Московской области уровень монополизации также снизился — до 56%. По данным агрегатора новостроек Redcat, на долю пяти крупнейших московских застройщиков сейчас приходится 31,3% всего предложения, а десяти — 43,8%. Это на 5,2 и 4,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

«За последние несколько лет мы наблюдаем устойчивый рост числа проектов от региональных компаний в Москве и Подмосковье, — отмечает генеральный директор Redcat Наталья Шаталина. — Если в конце 2024 года их доля в общем объёме лотов составляла 8,4%, то сегодня — уже 8,9%. Количество их проектов выросло с 37 до 42».

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская связывает снижение монополизации с адаптацией новых игроков к кризисным условиям и их способностью быстро осваивать новые рынки. «Рынок становится более гибким и разнообразным. Это положительно сказывается на конкуренции, ценовой доступности и выборе для покупателей», — подчеркивает она.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тенденция к децентрализации рынка новостроек сохранится, особенно на фоне государственной поддержки малых и средних девелоперов и роста спроса на жильё в городах-миллионниках.