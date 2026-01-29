Россия передала Украине тела 1000 погибших боевиков

Российская сторона передала Украине останки 1000 погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в своём Telegram-канале.

«Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных», — написал он.

В рамках взаимных договорённостей Россия получила останки 38 российских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Это уже не первый подобный обмен за последние месяцы. Ранее, 19 декабря 2025 года, Мединский также сообщал о передаче Украине более 1000 тел украинских военных, в ответ получив 26 тел российских военнослужащих.

Подобные гуманитарные акции проводятся в рамках усилий по идентификации погибших и возвращению их останков семьям, несмотря на продолжающийся конфликт.