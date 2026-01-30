Москва согласилась на просьбу Трампа приостановить удары по Украине до 1 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва приняла личную просьбу лидера США Дональда Трампа воздержаться от нанесения ударов по Киеву в течение недели — до 1 февраля 2026 года. По словам Пескова, такое решение принято с целью «создания благоприятных условий для проведения переговоров».

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил Песков на брифинге для журналистов.

Ранее сообщалось, что американская сторона предложила установить временное перемирие, чтобы создать необходимый фон для дипломатических контактов. Российская сторона заявила, что учтёт эту просьбу