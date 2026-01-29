Депутаты от ЛДПР предложили не включать выходные дни в расчёт оплачиваемого отпуска

Фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект, согласно которому выходные дни (суббота и воскресенье) не будут учитываться при расчёте продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Инициатива подготовлена группой депутатов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и официально внесена в нижнюю палату парламента 29 января

Согласно действующей редакции Трудового кодекса РФ, стандартный отпуск составляет 28 календарных дней, включая выходные. Авторы законопроекта считают это несправедливым: «Если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право. Получается, что период отдыха становится существенно короче, а это нечестно», — заявил Слуцкий

Предлагаемые изменения касаются статьи 120 Трудового кодекса. В случае принятия поправок россияне фактически получат больше дней полноценного отдыха: 28 рабочих дней отпуска без учёта выходных. По сути, это означает увеличение реального времени отдыха почти на неделю в год.

Идея исключить выходные из отпускного периода обсуждается в ЛДПР уже несколько месяцев. Ранее, в ноябре 2025 года, аналогичная инициатива уже направлялась на заключение в Правительство. Теперь документ получил официальный статус законодательной инициативы и будет рассмотрен в рамках парламентской процедуры.

Авторы подчёркивают, что нововведение повысит социальную защищённость работников и приведёт систему оплачиваемого отпуска в соответствие с реальными потребностями в отдыхе.