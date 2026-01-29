Российские ВУЗы переходят на новую модель высшего образования

С 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на принципиально новую модель высшего образования, которая заменит привычную систему «бакалавриат — магистратура». Об этом в интервью РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

По её словам, вместо действующей двухуровневой структуры будет внедрена новая система, включающая базовое высшее образование (продолжительностью от четырёх до шести лет в зависимости от специальности) и специализированное высшее образование (от одного до трёх лет). Последнее станет обновлённым аналогом магистратуры и будет включать три направления: профессиональное, управленческое и исследовательское.

«Это не просто реформа формата, а глубокая трансформация подхода к подготовке кадров, ориентированная на запросы экономики, науки и общества», — подчеркнула Горячева.

Одним из ключевых изменений станет отмена ограничений на поступление в магистратуру с бюджетного финансирования. Ранее выпускники программ специалитета не имели права претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь же любой выпускник базовой программы, независимо от её типа, сможет участвовать в конкурсе на бюджетные места в рамках специализированного высшего образования.

Кроме того, аспирантура получит статус отдельного уровня профессионального образования, что подчеркнёт её роль в подготовке научных и научно-педагогических кадров.

Как отметила депутат, переход на новую систему стал результатом многолетней работы. Идея отказа от Болонской системы впервые была озвучена ещё в 2022 году. В последующие годы были разработаны нормативные основы, программа перехода и запущен пилотный проект в шести ведущих университетах страны. Успешный опыт пилота теперь будет масштабирован на всю систему высшего образования России.

Новая модель призвана повысить гибкость образовательных траекторий, усилить связь между академическим обучением и реальными потребностями рынка труда, а также вернуть российскому высшему образованию большую автономию и самобытность.