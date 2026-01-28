Ространснадзор получит право проверять данные о дорогах общего пользования

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) наделяется полномочиями по контролю за полнотой и достоверностью сведений об автомобильных дорогах общего пользования, вносимых их владельцами в Федеральную государственную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа завершится 9 февраля.

Инициатором изменений выступило Министерство транспорта РФ. Как следует из пояснительной записки к проекту, поправки планируется внести в положение о государственном надзоре на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Новая функция позволит надзорному ведомству верифицировать данные, которые региональные власти и муниципалитеты обязаны загружать в ФГИС СКДФ: протяжённость дорог, их техническое состояние, объёмы выделенных средств и фактически выполненные работы.

Зачем нужен контроль?

ФГИС СКДФ была запущена в 2023 году как ключевой инструмент прозрачности расходования дорожных фондов — федерального, региональных и местных. Система должна отвечать на главный вопрос граждан: «Куда уходят деньги, собранные через транспортный налог и акцизы на топливо?». Однако на практике возникла проблема: владельцы дорог (субъекты РФ и муниципалитеты) зачастые вносили неполную или неточную информацию — например, завышали объёмы отремонтированных участков или занижали протяжённость сети для снижения нормативных обязательств по содержанию.

«Без достоверных данных невозможен ни контроль за целевым использованием средств, ни объективное распределение федеральных трансфертов между регионами, — поясняет заместитель директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Андрей Белоусов. — Сейчас система работает по принципу „загрузил — и забыл". Наделение Ространснадзора правом проверки станет важным шагом к ответственности».

Как будет работать механизм?

Согласно проекту постановления, Ространснадзор сможет:

запрашивать у владельцев дорог подтверждающие документы (акты обследований, сметы, акты выполненных работ);

проводить выездные проверки для сопоставления данных в системе с фактическим состоянием дорожной сети;

выдавать предписания об устранении несоответствий;

направлять материалы в контрольно-счётные органы и правоохранительные структуры при выявлении признаков нецелевого расходования средств.

Штрафных санкций за недостоверные данные в проекте не предусмотрено — ответственность будет применяться в рамках действующего законодательства (ст. 15.1 КоАП РФ — нарушение порядка представления информации).

Контекст: борьба с «цифровым приписом»

Инициатива Минтранса следует за серией скандалов, вскрывших масштаб расхождений между данными в госсистемах и реальным положением дел. В 2025 году Счётная палата выявила, что в 17 регионах объёмы «отремонтированных» дорог в отчётности превышали фактически выполненные работы на 22–37%. В ряде случаев дороги, числившиеся в системе как приведённые в нормативное состояние, находились в аварийном состоянии.

«Цифровизация без контроля качества данных превращается в формальность, — комментирует ситуацию эксперт Центра стратегических разработок Мария Петрова. — Передача функции верификации надзорному органу с техническим опытом — логичный шаг. Ространснадзор уже проверяет содержание дорог, теперь он сможет сверять „цифру" с реальностью».

Эксперты отмечают, что успешная реализация инициативы потребует значительного усиления кадрового и технического потенциала Ространснадзора. На сегодняшний день в ведомстве насчитывается около 1,2 тыс. инспекторов, ответственных за надзор за всей дорожной сетью страны протяжённостью свыше 1 млн км.

Проект постановления правительства планируется принять во втором квартале 2026 года. После вступления в силу у владельцев дорог будет предоставлен трёхмесячный переходный период для приведения данных в системе в соответствие с требованиями.