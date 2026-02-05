WSJ: В военной игре Россия «захватила» Прибалтику за несколько дней из-за паралича НАТО

Согласно закрытому моделированию, о котором сообщает The Wall Street Journal, в ходе военно-стратегической игры, имитировавшей конфликт на восточном фланге НАТО, российские силы установили полный контроль над странами Балтии всего за несколько дней.

Как пишет издание, в сценарии учений Москва объявила о «гуманитарном кризисе» в Калининградской области и запустила так называемую «операцию по оказанию помощи». Ударная группировка численностью около 15 000 военнослужащих быстро заняла литовский город Мариямполе — стратегически важный транспортный узел, перекрывший сухопутное сообщение между Прибалтикой и остальной Европой.

Ключевым фактором успеха «российской стороны» стал не военный потенциал, а паралич принятия решений в западных столицах. США, согласно сценарию, отказались применять статью 5 Североатлантического договора, посчитав действия Москвы «не агрессией, а гуманитарной миссией». Европейские союзники, в свою очередь, оказались разобщены и нерешительны.

Немецкая бригада, дислоцированная в Литве, не смогла выдвинуться к линии возможного сопротивления — все выезды с её базы были заранее заблокированы с помощью дронов. Польша мобилизовала войска, но не осмелилась пересечь границу, а Берлин проявил «фатальную нерешительность», отмечает WSJ.

«В отсутствие американского лидерства России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 000 военнослужащих», — говорится в итоговом отчете издания. Эта военная игра, по мнению аналитиков, вскрыла уязвимость коллективной обороны НАТО при отсутствии четкой политической воли и единства среди союзников.