Лед и дефицит ледоколов парализовали экспорт через порты Северо-Запада

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе в сочетании с обязательными требованиями водолазного осмотра судов фактически остановили экспортные операции через морские порты Северо-Запада России. С соответствующими предупреждениями к федеральным и региональным властям обратились отраслевые ассоциации металлургов, производителей удобрений и стивидоров. Копии писем имеются в распоряжении «Ъ».

Причиной ограничений стал аномально быстрый рост ледового покрова. В ответ капитаны портов ввели повышенные требования к безопасности судоходства.

С 16 февраля в Большом порту Санкт-Петербурга суда без ледового усиления категории Ice1 допущены к движению исключительно в режиме индивидуальной ледокольной проводки. С 19 февраля при достижении толщины льда отметки в 30 см такой флот будет полностью отстранён от навигации, а судам классов Ice1 и Ice2 потребуется обязательное сопровождение ледокола.

Аналогичные ограничения уже действуют в порту Усть-Луга — ключевом хабе для экспорта минеральных удобрений и нефтепродуктов.

Ситуацию критически обостряет нехватка ледокольного флота. По данным отраслевых источников, время проводки одного судна через ледовые поля в акватории Финского залива теперь достигает 12 часов.

«Дефицит ледоколов в сочетании с длительными проводками фактически парализует экспорт металлопродукции», — заявили в ассоциации «Русская сталь».

Под ударом оказались не только металлурги: производители удобрений и стивидоры также фиксируют существенные задержки в отгрузке. Простой судов в очередях на ледокольную проводку ведёт к росту фрахтовых ставок и срыву контрактных обязательств перед иностранными партнёрами.

В своих обращениях ассоциации просят власти:

Оперативно увеличить группировку ледоколов в Финском заливе;

Ввести гибкий график водолазных осмотров с учётом ледовой обстановки;

Обеспечить приоритетную проводку для судов, перевозящих экспортируемую продукцию с высокими логистическими рисками.

В Минтрансе и Росморречфлоте ситуацию находятся на контроле, однако официальных комментариев по мерам оперативного реагирования на момент публикации не последовало.