Минфин предложил освободить общепит от НДС

Министерство финансов Российской Федерации выступило с новой инициативой, направленной на поддержку сектора общественного питания. Ведомство предлагает временно освободить от уплаты налога на добавленную стоимость организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной отрасли. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале Минфина в Max.

Согласно проекту, льготный период планируется установить с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. В течение этого времени НДС не будет взиматься с компаний и ИП в сфере общепита, применяющих упрощённую систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН), которые с 2026 года приобрели статус плательщиков данного налога.

Важным аспектом инициативы является отмена дополнительного требования, которое ранее предполагалось для получения льгот. Речь идёт об условии соответствия средней заработной платы сотрудника организации уровню средней зарплаты по региону. В рамках нового предложения это требование применяться не будет, что существенно упрощает доступ к преференциям для представителей отрасли.

Данная мера рассматривается как часть комплекса поддержки малого и среднего бизнеса в условиях адаптации к изменениям в налоговом законодательстве. Освобождение от НДС позволит предприятиям общественного питания снизить фискальную нагрузку, сохранить финансовую устойчивость и направить ресурсы на развитие и модернизацию.

Эксперты отмечают, что временный характер льготы даёт возможность оценить её эффективность для отрасли перед принятием решений о возможном продлении или масштабировании подхода на другие сектора экономики.