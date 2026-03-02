Трамп оценил сроки возможной операции против Ирана в четыре недели

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оценил потенциальную продолжительность военной операции против Ирана. В интервью британской газете Daily Mail он заявил, что, по расчётам американской стороны, на реализацию таких действий уйдёт «четыре недели или меньше», несмотря на всю сложность ситуации.

«Мы посчитали... несмотря на всю сложность... на это уйдёт четыре недели или меньше», — приводит издание слова Трампа.

Ранее американский лидер уже делал заявления о возможном развитии диалога с иранскими властями. По его словам, руководство Ирана после проведения операции США выразило готовность вступить в переговоры с Вашингтоном.

Дополнительно сообщалось, что нанесение ударов по территории Ирана может быть приостановлено в том случае, если Тегеран «удовлетворит» требования Соединённых Штатов в рамках переговорного процесса. Это открывает возможность для дипломатического урегулирования напряжённости, однако конкретные условия, которые могли бы стать основанием для приостановки военных действий, пока не раскрываются.

Ситуация вокруг иранского вопроса остаётся в центре внимания международного сообщества. Аналитики отмечают, что любые силовые шаги в регионе способны спровоцировать серьёзные геополитические последствия, в связи с чем дипломатические каналы коммуникации рассматриваются как приоритетный инструмент разрешения кризиса.