ЦБ выявил 21 незаконного участника финрынка в Свердловской области

Банк России в прошлом году выявил в Свердловской области 21 незаконного участника финансового рынка. Согласно пресс-релизу регулятора, из этого числа 18 компаний имели признаки нелегальных кредиторов, еще три занимались незаконным привлечением инвестиций.

Нарушители осуществляли деятельность в пяти населенных пунктах региона: Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском.

Значительную часть выявленных нарушителей составили комиссионные магазины, маскирующие ломбардную деятельность. Как пояснил Владимир Хименко, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России, такие организации используют следующую схему:

Клиент передает товар и получает денежную сумму, которая фактически является займом;

Товар выступает в роли залога, однако документально это не оформляется;

Вместо залогового билета, обязательного для легальных ломбардов, с гражданами заключают договоры купли-продажи или хранения.

Такая подмена понятий позволяет компаниям обходить требования законодательства о ломбардах, лишая заемщиков правовой защиты, предусмотренной для клиентов лицензированных организаций.

Отдельную категорию нарушений составили схемы с привлечением средств граждан в уставный капитал бизнеса. Нелегальные инвесторы предлагали физическим лицам вложить от миллиона рублей в развитие своих проектов, обещая долю в уставном капитале и высокую доходность.

Ключевое нарушение заключалось в том, что привлечение инвестиций от физических лиц в России допускается исключительно в обмен на ценные бумаги, зарегистрированные в установленном порядке. В рассматриваемых случаях доли не оформлялись должным образом, что делало сделки незаконными.