Минэнерго внесет в правительство законопроект о «Росэнергопроекте» без учета замечаний регуляторов

Минэнерго намерено внести в правительство законопроект о создании института инфраструктурного развития «Росэнергопроект» — государственного оператора поддержки энергорынка — без учета замечаний других регуляторов. Как стало известно «Коммерсанту», ведомство сформирует протокол разногласий и направит документ на рассмотрение кабинета министров в текущем виде.

Согласно письму министра энергетики Сергея Цивилева к вице-премьеру Александру Новаку, комментарии к законопроекту поступили от семи федеральных ведомств: Минюста, Минэкономики, Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минстроя и Минтранса. Несмотря на поступившие замечания, Минэнерго считает возможным продолжить процедуру согласования, зафиксировав разногласия в установленном порядке.

Публичное обсуждение законопроекта завершилось 19 февраля. Как отмечает Сергей Цивилев в письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину, до 31 марта будет сформирована сводка поступивших предложений. Однако из-за возможного длительного прохождения процедур согласования и оценки регулирующего воздействия министр просит организовать предварительное рассмотрение законопроекта в Госдуме вне стандартного регламента.

Такая практика позволяет начать проработку документа с депутатами до завершения всех межведомственных процедур. Правительство в целом одобряет внесение законопроекта в Госдуму: к моменту официального внесения все ключевые разногласия, как правило, удается урегулировать.

Аналитики полагают, что основные спорные моменты будут связаны с распределением влияния между министерствами на процессы регулирования электроэнергетики. Создание «Росэнергопроекта» предполагает централизацию функций по поддержке инфраструктуры энергорынка, что может изменить баланс полномочий между профильными ведомствами.

Эксперты отмечают, что ускоренная процедура рассмотрения, запрашиваемая Минэнерго, не отменяет необходимости тщательной проработки нормативных положений законопроекта. От качества согласования конечного текста будет зависеть эффективность будущего госоператора и минимизация рисков для участников энергорынка.