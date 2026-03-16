Импортозамещенный «Суперджет» приступил к испытаниям в условиях естественного обледенения

Самолет новой модификации, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), успешно совершил перелет из подмосковного Жуковского в Архангельск. Расстояние около 1200 километров лайнер преодолел за 1 час 20 минут, продемонстрировав стабильные летно-технические характеристики. Цель командировки — проведение обязательного этапа сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения.

В Архангельской области самолет пройдет серию испытательных полетов, в ходе которых специалисты оценят работу бортовых систем и оборудования при образовании льда на элементах конструкции. Данный этап является критически важным для получения сертификата типа и допуска воздушного судна к коммерческой эксплуатации.

Для фиксации всех параметров полета и процессов обледенения самолет оснащен специализированным измерительным комплексом, включающим:

датчики температуры, давления и влажности;

системы регистрации аэродинамических характеристик;

камеры видеофиксации для визуального контроля состояния поверхностей.

Полученные данные позволят инженерам проанализировать эффективность работы противообледенительной системы в реальных атмосферных условиях.

«Выполнение этой программы испытаний позволит оценить эффективность противообледенительной системы в реальной обстановке и подтвердить, что машина безопасна для эксплуатации в условиях естественного обледенения», — отметил ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов, бортовой оператор Денис Велижанин.

По его словам, испытания в северных широтах — традиционная и необходимая практика для сертификации гражданской авиатехники, предназначенной для эксплуатации в сложных климатических зонах России.

За плечами новейшего лайнера — уже значительный налет сертификационных полетов, в том числе в условиях Крайнего Севера. Все ключевые системы и агрегаты, установленные на борту, произведены российскими предприятиями. Особое внимание уделяется работе отечественных двигателей ПД-8, разработанных Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

Предварительные результаты тестов подтверждают: российские комплектующие демонстрируют уверенную и стабильную работу в широком диапазоне температур и режимов полета. Это важный шаг к обеспечению технологического суверенитета гражданской авиации страны.

Успешное завершение испытаний в условиях естественного обледенения станет одним из финальных рубежей на пути к сертификации импортозамещенной версии «Суперджета». После получения всех необходимых документов самолет сможет поступить в авиакомпании для выполнения регулярных рейсов, в том числе в регионах с суровым климатом.