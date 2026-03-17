МВД предлагает депортировать иностранцев за экстремизм и угрозы общественной безопасности

Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленный на существенное ужесточение ответственности иностранных граждан за совершение правонарушений, связанных с экстремизмом, а также угрозами общественной и информационной безопасности. Об этом стало известно из источников, близких к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которая одобрила данную инициативу 16 марта 2026 года.

Согласно тексту поправок, для иностранных граждан, совершивших нарушения экстремистской направленности или посягнувших на общественный порядок и безопасность, вводится административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы России. Документ также предусматривает усиление санкционной политики в сфере миграционного законодательства и защиты государственной границы РФ.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что изменения затрагивают широкий спектр составов правонарушений:

Нарушения законодательства о свободе совести и религиозных объединениях;

Принуждение к участию или отказу от участия в забастовках;

Злоупотребление свободой массовой информации;

Распространение террористического и экстремистского контента через аудиовизуальные сервисы и интернет-платформы.

Для наиболее общественно опасных деяний, в частности, по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), выдворение предлагается установить в качестве основного и обязательного вида наказания, а не дополнительной меры.

Эксперты отмечают, что принятие данных поправок существенно расширит полномочия правоохранительных органов в части контроля за пребыванием иностранных граждан на территории России. Инициатива направлена на профилактику радикализации и минимизацию рисков, связанных с распространением деструктивного контента в цифровой среде.

Юристы подчеркивают, что четкая дифференция составов правонарушений и соразмерность наказаний останутся ключевыми критериями при правоприменительной практике. В случае утверждения поправок Государственной Думой и подписания Президентом РФ, новые нормы вступят в силу после официального опубликования.