Маркировка и акцизы обелили рынок этанола в РФ

Объем выпуска фармацевтического этанола в январе 2026 года составил всего 3,1 тысячи декалитров, что в 17 раз меньше показателей аналогичного периода предыдущего года. Еще более существенное снижение зафиксировано по итогам 2025 года: ввод продукции в гражданский оборот сократился на 97%. Такие данные свидетельствуют о системных изменениях на рынке спиртосодержащей продукции.

Аналитики и участники отрасли связывают резкое падение официальных объемов производства с успешной реализацией мер по обелению рынка. После введения обязательной маркировки, а также распространения акцизного налогообложения на этанол и лекарственные препараты, его содержащие, медицинский спирт перестал быть доступным ресурсом для теневых производителей алкогольной продукции.

Ранее нелегальные производители активно использовали фармацевтический этанол для изготовления контрафактного алкоголя, в том числе элитных сортов, имитирующих продукцию известных брендов. Новая система контроля сделала такие схемы экономически нецелесообразными и юридически рискованными.

Бюджетный эффект: сохранение 100 млрд рублей акцизных поступлений

По оценкам участников рынка, при сохранении ранее действовавших схем поставок нелегального этанола государство могло недополучить около 100 миллиардов рублей акцизных сборов. Фактическое сокращение легальных объемов производства при одновременном росте фискальных поступлений указывает на то, что значительная часть ранее теневой деятельности либо прекратилась, либо перешла в правовое поле.

Эксперты отмечают, что введение прослеживаемости движения этанола через систему маркировки «Честный ЗНАК» позволило правоохранительным органам и налоговым службам оперативно выявлять нарушения и пресекать каналы незаконного оборота.

Перспективы регулирования и контроль за оборотом спиртосодержащей продукции

Представители профильных ведомств подчеркивают, что текущие показатели являются промежуточными, и дальнейшая динамика будет зависеть от эффективности администрирования новых норм. В частности, рассматривается возможность расширения перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также ужесточения ответственности за нарушения в сфере оборота этилового спирта.

Производители легальной алкогольной продукции поддерживают принятые меры, указывая на необходимость создания равных конкурентных условий. В то же время представители фармацевтической отрасли обращают внимание на важность сохранения бесперебойных поставок медицинского спирта для нужд здравоохранения.