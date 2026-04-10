Евросоюз увеличил импорт российского СПГ в первом квартале 2026 года

Европейский союз в первые три месяца 2026 года увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Основной причиной роста закупок стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая повлияла на логистические цепочки и стимулировала европейские страны диверсифицировать источники энергоресурсов в краткосрочной перспективе.

Согласно представленной статистике, объем импорта СПГ с завода «Ямал СПГ» в Европу за первый квартал составил 5 миллионов тонн. Это на 17% превышает показатели аналогичного периода 2025 года. По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны Евросоюза заплатили за российский сжиженный газ порядка €2,88 млрд.

Анализ потоков поставок показывает существенную переориентацию российского СПГ на европейский рынок. За первые три месяца 2026 года Евросоюз принял 69 из 71 партии сжиженного газа от российской компании — это 97% от общего объема экспорта «Ямал СПГ». При этом 25 партий были отгружены исключительно в марте, что свидетельствует об ускорении темпов импорта к концу квартала.

Для сравнения: в первом квартале 2025 года доля ЕС в закупках российского СПГ составляла 87% от 68 партий — остальные грузы направлялись на азиатские рынки. Такая динамика указывает на то, что европейские покупатели, несмотря на политические заявления о снижении зависимости от российских энергоносителей, продолжают активно использовать доступные коммерческие предложения.

«Европейские покупатели не хотят прекращать закупку российского СПГ», — заявил активист Urgewald Себастьян Роттерс, комментируя опубликованные данные. По его мнению, текущие объемы импорта демонстрируют сохраняющуюся практическую зависимость ряда стран ЕС от российских энергоресурсов, особенно в условиях нестабильности на альтернативных маршрутах поставок.

Ситуация может измениться, если в январе 2027 года вступит в силу планируемый запрет на импорт российского природного газа. В этом случае, по мнению экспертов, «Ямалу СПГ» будет сложно оперативно переориентировать объемы на других покупателей, учитывая ограниченную пропускную способность альтернативных логистических направлений и конкуренцию на азиатском рынке.

Согласно данным Еврокомиссии за 2026 год, более двух третей импортируемого в Евросоюз СПГ на сегодняшний день поступает из США. Это отражает стратегический курс на диверсификацию источников энергоснабжения. Однако краткосрочные рыночные факторы, включая геополитические риски и ценовую конъюнктуру, продолжают влиять на фактические объемы закупок из различных регионов.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика импорта российского СПГ будет зависеть не только от регуляторных решений ЕС, но и от развития ситуации на Ближнем Востоке, а также от способности европейских стран наращивать инфраструктуру для приема и хранения сжиженного газа из альтернативных источников.