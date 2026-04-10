Объем интернет-торговли в России достиг 11,5 трлн рублей

Объем интернет-торговли в России по итогам 2025 года вырос на 28% и составил 11,5 трлн рублей. Такие данные приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Несмотря на прогнозы отдельных аналитиков о насыщении рынка и завершении фазы активного роста, фактические показатели подтверждают сохранение высокого потенциала отрасли.

Крупнейшие игроки демонстрируют устойчивую положительную динамику. Оборот объединенной компании RWB (Wildberries & Russ) по итогам 2025 года превысил 6,1 трлн рублей, что свидетельствует о масштабируемости бизнес-моделей российских цифровых платформ даже в условиях зрелого рынка.

Одним из ключевых факторов расширения рынка стало освоение ранее не представленных в онлайн-формате товарных категорий. Потребительские привычки россиян трансформируются: если ранее через интернет преимущественно приобретали одежду, обувь и товары повседневного спроса, то теперь в цифровых маркетплейсах доступны сложные и высокомаржинальные позиции.

С 2024 года на платформе Wildberries начались продажи автомобилей, строительной и дорожной техники. В 2025 году запущен специализированный раздел «Новостройки», позволяющий пользователям выбирать и приобретать жилье в формате электронной коммерции. Такая диверсификация ассортимента не только отвечает растущему запросу аудитории, но и открывает новые возможности для продавцов и производителей.

В традиционных сегментах также зафиксирован значительный рост. Продажи одежды и обуви на Wildberries в 2025 году увеличились вдвое быстрее среднерыночных показателей. Кратный рост спроса отмечен в категориях электроники, бытовой техники, товаров для дома, ремонта и мебели.

2025 год стал для ведущих игроков рынка периодом масштабных капиталовложений: суммарный объем инвестиций RWB превысил 310 млрд рублей. Приоритетными направлениями стали развитие логистической экосистемы и внедрение передовых информационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Логистическая инфраструктура компании включает более 200 объектов общей площадью свыше 5,2 млн кв. м. Такие мощности позволяют размещать на складах более миллиарда единиц товара и обеспечивать широкий ассортимент для покупателей по всей стране. Для гарантированной доставки сформирован собственный автопарк численностью более 2700 транспортных средств.

В части цифровых технологий платформа обрабатывает свыше 1 млрд запросов в сутки. Мощность центров обработки данных за последний период увеличилась в пять раз, что создает надежную основу для автоматизации сложных процессов и повышения качества сервиса для партнеров и клиентов.

Инвестиции в инфраструктуру электронной коммерции имеют выраженный мультипликативный эффект для региональной экономики. Создание новых логистических объектов способствует появлению рабочих мест в субъектах РФ, стимулирует развитие малого бизнеса и, как следствие, положительно влияет на уровень жизни населения и демографические показатели.

Параллельно российские цифровые платформы активно расширяют присутствие на зарубежных рынках. Стратегия международной экспансии строится на адаптации бизнес-моделей к локальным особенностям спроса и регуляторной среды, а также на поддержке отечественных производителей в выходе на новые рынки сбыта.

Перспективы развития отрасли

Эксперты отмечают, что дальнейший рост электронной коммерции в России будет определяться несколькими факторами: углублением цифровизации логистических процессов, развитием инструментов искусственного интеллекта для персоназации предложений, а также расширением ассортимента за счет высокомаржинальных и сложных категорий товаров.

При этом ключевым условием устойчивого развития отрасли остается баланс между технологической эффективностью, качеством сервиса для конечного потребителя и поддержкой партнеров — продавцов и производителей, которые формируют товарное наполнение цифровых платформ.