Розничные продажи водки в России выросли на 2%

Розничные продажи водки в Российской Федерации по итогам января–марта 2026 года увеличились на 2% в годовом выражении и достигли 17,39 млн декалитров. Такие данные приводит Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольтабакконтроль, РАТК).

Продажи напитков крепостью выше 9% продемонстрировали более уверенный рост — на 3,3%, составив 28,65 млн декалитров. Общий объем реализации алкогольной продукции без учета пива и аналогичных напитков увеличился на 0,2% и достиг 47,97 млн декалитров.

Структура потребительского спроса: рост одних категорий на фоне снижения других

Статистика РАТК фиксирует разнонаправленную динамику по отдельным категориям алкогольной продукции. Коньяк показал снижение на 1,9% — до 3,04 млн декалитров, в то время как ликероводочные изделия продемонстрировали значительный рост на 14,8%, достигнув объема 4,86 млн декалитров.

На рынке винной продукции наблюдалась следующая картина:

Продажи виноградного вина сократились на 3% — до 12,59 млн декалитров;

Реализация игристых вин увеличилась на 4% — до 5,35 млн декалитров;

Продажи виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта выросли на 6,4% — до 410 300 декалитров.

Наиболее существенное падение зафиксировано в сегментах слабоалкогольной продукции и плодового алкоголя: продажи снизились на 58,3% (до 204 900 дал) и на 41,4% (до 467 400 дал) соответственно.

Несмотря на умеренный рост розничных продаж, производство алкогольной продукции в России в январе–марте 2026 года сократилось на 4,9% в годовом выражении — до 224,4 млн декалитров. Наиболее заметно просело винодельческое направление:

Производство виноградных вин снизилось на 12,1% — до 7,35 млн декалитров;

Выпуск игристых вин упал на 14,3% — до 3,16 млн декалитров;

Производство ликерных изделий сократилось на 22,9% — до 267 100 декалитров.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на алкогольном рынке РФ формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

Изменение потребительских предпочтений в сторону более доступных сегментов продукции;

Корректировка ассортимента производителями в условиях санкционного давления и логистических ограничений;

Ужесточение государственного регулирования оборота алкогольной продукции;

Сезонные колебания спроса в первом квартале года.

Аналитики подчеркивают, что расхождение между динамикой розничных продаж и производственных показателей может свидетельствовать о накоплении складских запасов или изменении структуры импорта. Точная оценка тенденций потребует анализа данных за последующие кварталы 2026 года.

Росалкогольтабакконтроль продолжает мониторинг рынка и публикацию оперативной статистики, которая используется участниками отрасли для корректировки бизнес-стратегий и органами власти — для совершенствования мер государственного регулирования.