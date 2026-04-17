Бывший топ-менеджер Роснано арестован по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Роснано» Сергей Вахтеров арестован на два месяца по делу о продаже долей компании в производителе химической продукции «Акрилан». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб по делу, по данным следствия, превысил 1 миллиард рублей.

Вахтерову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По тому же уголовному делу арестованы генеральный директор «Акрилана» Олег Кузин и начальник юридического отдела организации Татьяна Шадеева. Никто из фигурантов вину в инкриминируемом преступлении не признаёт.

Дело о хищении имущества госкорпорации было возбуждено в сентябре 2022 года. По версии следствия, фигуранты организовали продажу доли «Роснано» в «Акрилане» по заниженной стоимости в пользу подконтрольной им структуры. Схема, как полагают следователи, позволила вывести актив из-под контроля государства и причинить крупный материальный ущерб.

В пресс-службе «Роснано» подчеркнули, что Сергей Вахтеров не является действующим сотрудником АО «Роснано» и ООО «УК "Роснано"». «Вопросы правоохранительных органов, насколько нам известно, относятся к обстоятельствам прошлых периодов, связанных с кейсом "Акрилан", по которому группа ранее добилась возврата актива в свой периметр через арбитражный суд», — сообщили в корпорации.

Напомним, «Акрилан» — производитель химической продукции, в который «Роснано» инвестировало средства в рамках программы развития инновационных проектов. Конфликт вокруг актива начался несколько лет назад, когда госкорпорация инициировала судебные процедуры по оспариванию сделок с долей. В итоге арбитражный суд удовлетворил требования «Роснано» и вернул актив в периметр группы.

Уголовное преследование бывших менеджеров, по мнению экспертов, может свидетельствовать о том, что правоохранительные органы продолжают работу над установлением всех обстоятельств вывода средств из госкорпорации. В «Роснано» ранее неоднократно заявляли о приверженности принципам прозрачности и готовности сотрудничать со следствием в вопросах, касающихся деятельности компании в прошлые периоды.