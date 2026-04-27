Ром обогнал водку по темпам роста

В первом квартале 2026 года самым динамичным сегментом российского алкогольного рынка стал ром. Продажи этой категории выросли на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 558 тыс. дал. Такие данные привели компания A.List и аналитическое агентство «Эта.Лаб» в материалах, предоставленных «РБК Вино».

На втором месте по темпам роста оказался джин — плюс 16,6% до 557 тыс. дал. Третью строчку заняли сладкие и полусладкие настойки, показавшие увеличение на 14,7% до 1 145 тыс. дал.

На этом фоне темпы роста виски замедлились. Если в первом квартале 2025 года категория прибавила 7,5% к показателям 2024 года, то в начале 2026-го рост составил всего 4,1%, а объём продаж достиг 2 545 тыс. дал.

Водка, остающаяся самым популярным крепким алкоголем в России, продемонстрировала умеренное восстановление. Продажи в натуральном выражении увеличились на 2% до 18,4 млн дал. Это первый положительный результат после падения на 6,6% в первом квартале 2025 года.

Эксперты отмечают, что смещение потребительского интереса в сторону рома и джина отражает общемировой тренд на разнообразие вкусов и эксперименты с коктейльной культурой. Российские производители уже реагируют на растущий спрос: на рынке появляются новые локальные бренды рома, адаптированные под предпочтения отечественной аудитории.

Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года конкуренция в сегменте рома усилится. Крупные алкогольные холдинги могут расширить портфели за счёт собственных линеек, а нишевые игроки — сделать ставку на премиализацию и региональные особенности производства.

Вопрос о том, смогут ли российские ромы составить конкуренцию импортным аналогам, остаётся открытым. Однако уже сейчас очевидно, что категория перешла из разряда экзотики в мейнстрим, и её дальнейшее развитие будет во многом зависеть от качества сырья, технологий выдержки и маркетинговой стратегии производителей.