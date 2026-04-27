Суточный рекорд по количеству осадков конца XIX века побит в столице

сообщил в своём ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 по завершении метеорологических суток. В понедельник, 27 апреля, в столице зафиксировано превышение суточного максимума по количеству осадков, который удерживался с 1880 года. Об этомв своём ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 по завершении метеорологических суток.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, только за ночные часы в Москве выпало 16 мм осадков. Этот показатель уже превысил прежнее суточное достижение от 1880 года, составлявшее 14,7 мм. Поскольку осадки в городе продолжаются, финальная цифра будет зафиксирована после 21:00.

К утру в столице сформировался устойчивый снежный покров высотой 12 см. Как отметил синоптик, это третий погодный рекорд за текущие сутки. Ранее был зафиксирован утренний максимум атмосферного давления, а теперь — и аномальное количество снега для конца апреля. Прежнее значение для 27 апреля составляло 10 см и не менялось на протяжении 55 лет.