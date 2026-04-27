Суточный рекорд по количеству осадков конца XIX века побит в столице

В понедельник, 27 апреля, в столице зафиксировано превышение суточного максимума по количеству осадков, который удерживался с 1880 года. Об этом сообщил в своём ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 по завершении метеорологических суток.
По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, только за ночные часы в Москве выпало 16 мм осадков. Этот показатель уже превысил прежнее суточное достижение от 1880 года, составлявшее 14,7 мм. Поскольку осадки в городе продолжаются, финальная цифра будет зафиксирована после 21:00.
К утру в столице сформировался устойчивый снежный покров высотой 12 см. Как отметил синоптик, это третий погодный рекорд за текущие сутки. Ранее был зафиксирован утренний максимум атмосферного давления, а теперь — и аномальное количество снега для конца апреля. Прежнее значение для 27 апреля составляло 10 см и не менялось на протяжении 55 лет.
Таким образом, 27 апреля 2026 года вошло в историю московских метеонаблюдений как день с самым обильным выпадением осадков и самым высоким снежным покровом для этой даты.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»