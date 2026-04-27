Шахтеры в ЛНР пожаловались на долги по зарплате

Работники трех шахт в Луганской Народной Республике, ранее находившихся под управлением ростовского инвестора «Донские угли», сообщили о многомесячных задолженностях по заработной плате. Компания, являющаяся крупнейшим угольным инвестором в ЛНР, инициировала процедуру собственного банкротства.

По информации RTVI, на задержки выплат и массовые сокращения пожаловались сотрудники предприятий «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и шахты имени Я. М. Свердлова. Как рассказал один из горняков «Красного партизана», передача шахты инвестору в 2024 году стала началом системных проблем с выплатой зарплат. В начале 2026 года работников уведомили о предстоящем сокращении в двухмесячный срок, а уже в марте 2026-го все три шахты прекратили работу. За отработанные три месяца текущего года сотрудники так и не получили заработную плату — без средств к существованию остались около 1200 человек.

Как сообщает РБК, Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Донские угли». Дело о банкротстве было инициировано самой компанией: иск подан 25 февраля 2026 года. Временным управляющим назначен Рустем Нурмухаметов. Его отчет по итогам процедуры наблюдения будет рассмотрен 1 октября 2026 года.

В реестр кредиторов «Донских углей» вошли три организации: ООО «Энергосбыт Луганск», ООО «Мера» и ООО «Промремэнерго». Все они являются поставщиками энергоресурсов и услуг для угольных предприятий.

Ситуация вокруг луганских шахт подчеркивает уязвимость работников в условиях трансграничного инвестирования и сложной юридической структуры предприятий. Эксперты отмечают, что разрешение конфликта потребует координации между судебными органами России и представителями ЛНР, а также участия профильных министерств в защите прав горняков.

На данный момент шахтеры намерены обращаться в трудовые инспекции и прокуратуру для взыскания задолженностей. Юристы, консультирующие работников, не исключают подачи коллективных исков как в российские, так и в республиканские судебные инстанции.