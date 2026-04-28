Ростех и БЕЛАЗ запустили в Москве совместное предприятие для выпуска водородных и беспилотных самосвалов

Госкорпорация Ростех и белорусский производитель карьерной техники «БЕЛАЗ» открыли в Москве совместное предприятие «Роблекс». Новая компания займётся разработкой, адаптацией и внедрением на российском рынке инновационных карьерных самосвалов на водородном топливе, а также беспилотных систем управления горной техникой. Учредителями СП также выступили дочерняя структура Ростеха «РТ-Развитие бизнеса» и белорусский технологический партнёр - компания «ИнДев Солюшенс».

Предприятие сфокусируется на двух ключевых направлениях. Первое - беспилотный самосвал БЕЛАЗ-7513R грузоподъёмностью 130 тонн. Машина оснащена системами машинного зрения, лидарами и модулем централизованного диспетчерского управления. Такое решение позволяет организовать круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, что снижает простои техники, минимизирует человеческий фактор и уменьшает износ шин за счёт оптимизации маршрутов.

Второй проект - водородный самосвал на базе модели БЕЛАЗ-7530 грузоподъёмностью 220 тонн. Техника получит гибридную силовую установку на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях. По оценкам разработчиков, это позволит снизить затраты на топливо на 30–50% по сравнению с дизельными аналогами при полном отсутствии выбросов CO₂ в процессе эксплуатации.

«Главное назначение нового предприятия - обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными, высокоавтоматизированными решениями, способными снизить эксплуатационные расходы, углеродный след и повысить безопасность работ на карьерах, - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов. - Совместное предприятие получило эксклюзивные права на реализацию водородной и беспилотной техники „БЕЛАЗ“ на карьерах России. Это позволит восполнить недостающее звено между белорусским производителем и российскими заказчиками, а также сформировать единую платформу для внедрения технологий искусственного интеллекта, телеметрии и водородной энергетики».

Опытная эксплуатация новых образцов техники на действующих карьерах запланирована на 2026 год. В настоящее время «Роблекс» уже подписал предварительные соглашения о сотрудничестве с рядом добывающих предприятий России, которые рассматривают возможность внедрения инновационных самосвалов в свои производственные процессы.

Эксперты рынка отмечают, что создание совместного предприятия отвечает стратегическим задачам импортозамещения и технологического суверенитета в сегменте тяжёлой горной техники. Локализация разработки и адаптации беспилотных и водородных решений на территории РФ упростит сервисное обслуживание, ускорит внедрение и снизит зависимость от иностранных комплектующих и программного обеспечения.

Для горнодобывающих компаний переход на автономную и водородную технику открывает перспективы не только в части экономии на ГСМ и фонде оплаты труда, но и в выполнении требований по снижению углеродного следа - этот фактор становится всё более значимым как для экспортно-ориентированных производителей, так и в контексте национального регулирования.

Дальнейшее развитие «Роблекса» будет зависеть от результатов пилотной эксплуатации, готовности инфраструктуры для заправки водородом и масштабов господдержки проектов в области зелёной энергетики и автономизации промышленности.