Набиуллина указала на рекордный дефицит рабочей силы в России

28 апреля в Москве на «Альфа-саммите» председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала важное заявление о ситуации на российском рынке труда. По её словам, в современной истории России ещё никогда не фиксировался такой уровень дефицита рабочей силы, как в текущий момент.
«Ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы», - подчеркнула Набиуллина в ходе выступления.
Глава регулятора отметила, что кадровый дисбаланс оказывает системное влияние на всю экономическую ситуацию в стране. Дефицит персонала сдерживает расширение производства, создаёт давление на заработные платы и, как следствие, влияет на инфляционные процессы.
По итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, состоявшегося в конце прошлой недели, в регуляторе указали на определённое снижение напряжённости на рынке труда. Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему остаётся на исторически минимальных значениях.
Такая конфигурация рынка создаёт сложную задачу для денежно-кредитной политики. С одной стороны, низкая безработица поддерживает потребительский спрос. С другой - ограниченные возможности для наращивания выпуска товаров и услуг из-за нехватки кадров усиливают инфляционное давление.
Эксперты выделяют несколько факторов, сформировавших текущую ситуацию:
Демографическая яма 1990-х годов, последствия которой продолжают влиять на численность трудоспособного населения.
Структурные сдвиги в экономике, включая рост спроса на специалистов в оборонно-промышленном комплексе и смежных отраслях.
Миграционные ограничения и сокращение притока иностранной рабочей силы.
Повышенные требования бизнеса к квалификации сотрудников в условиях технологической трансформации.
Последствия для экономики и бизнеса
Дефицит кадров заставляет компании пересматривать подходы к управлению персоналом. Растут зарплаты, расширяются социальные пакеты, усиливаются инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда.
Для макроэкономики ключевой вопрос - сможет ли рост производительности компенсировать нехватку рабочих рук. Если нет, ограничения со стороны предложения труда могут стать долгосрочным фактором, сдерживающим темпы экономического роста.
ЦБ РФ продолжает мониторить ситуацию и учитывать её при принятии решений по ключевой ставке. В условиях, когда рынок труда остаётся «перегретым», регулятор будет сохранять осторожный подход к смягчению денежно-кредитных условий.
В ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранения напряжённости на рынке труда, хотя темпы роста заработных плат могут несколько замедлиться. Важным фактором станет динамика миграционных потоков и эффективность мер по повышению мобильности рабочей силы внутри страны.
Для бизнеса приоритетными задачами остаются удержание сотрудников, инвестиции в обучение и внедрение технологий, снижающих зависимость от численности персонала. Для регулятора - балансировка между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляции в условиях структурных ограничений со стороны предложения труда.
