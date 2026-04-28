Набиуллина указала на рекордный дефицит рабочей силы в России

28 апреля в Москве на «Альфа-саммите» председатель Банка России Эльвира Набиуллина сделала важное заявление о ситуации на российском рынке труда. По её словам, в современной истории России ещё никогда не фиксировался такой уровень дефицита рабочей силы, как в текущий момент.

«Ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы», - подчеркнула Набиуллина в ходе выступления.

Глава регулятора отметила, что кадровый дисбаланс оказывает системное влияние на всю экономическую ситуацию в стране. Дефицит персонала сдерживает расширение производства, создаёт давление на заработные платы и, как следствие, влияет на инфляционные процессы.

По итогам заседания совета директоров ЦБ РФ, состоявшегося в конце прошлой недели, в регуляторе указали на определённое снижение напряжённости на рынке труда. Тем не менее, уровень безработицы по-прежнему остаётся на исторически минимальных значениях.

Такая конфигурация рынка создаёт сложную задачу для денежно-кредитной политики. С одной стороны, низкая безработица поддерживает потребительский спрос. С другой - ограниченные возможности для наращивания выпуска товаров и услуг из-за нехватки кадров усиливают инфляционное давление.

Эксперты выделяют несколько факторов, сформировавших текущую ситуацию:

Демографическая яма 1990-х годов, последствия которой продолжают влиять на численность трудоспособного населения.

Структурные сдвиги в экономике, включая рост спроса на специалистов в оборонно-промышленном комплексе и смежных отраслях.

Миграционные ограничения и сокращение притока иностранной рабочей силы.

Повышенные требования бизнеса к квалификации сотрудников в условиях технологической трансформации.

Последствия для экономики и бизнеса

Дефицит кадров заставляет компании пересматривать подходы к управлению персоналом. Растут зарплаты, расширяются социальные пакеты, усиливаются инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда.

Для макроэкономики ключевой вопрос - сможет ли рост производительности компенсировать нехватку рабочих рук. Если нет, ограничения со стороны предложения труда могут стать долгосрочным фактором, сдерживающим темпы экономического роста.

ЦБ РФ продолжает мониторить ситуацию и учитывать её при принятии решений по ключевой ставке. В условиях, когда рынок труда остаётся «перегретым», регулятор будет сохранять осторожный подход к смягчению денежно-кредитных условий.

В ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранения напряжённости на рынке труда, хотя темпы роста заработных плат могут несколько замедлиться. Важным фактором станет динамика миграционных потоков и эффективность мер по повышению мобильности рабочей силы внутри страны.

Для бизнеса приоритетными задачами остаются удержание сотрудников, инвестиции в обучение и внедрение технологий, снижающих зависимость от численности персонала. Для регулятора - балансировка между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляции в условиях структурных ограничений со стороны предложения труда.