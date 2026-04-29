Двигатель ПД-8 подтвердил надежность при испытаниях на попадание в шквалистый град

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила важный этап сертификационных испытаний нового двигателя ПД-8. Силовая установка прошла проверку на попадание в облако шквалистого града и продемонстрировала стабильную работу даже в экстремальных условиях.

Тестирование проводилось на открытом испытательном стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», оборудованном уникальными техническими комплексами. В ходе испытаний моделировалось попадание самолета в град на различных высотах, скоростях полета, при разных температурных режимах и настройках работы двигателя — включая запуск, набор и сброс оборотов.

Для воспроизведения реалистичных условий было изготовлено более трех тонн ледяных гранул диаметром 16 мм. Около 2,5 тонн града использовались на этапе пусконаладочных работ и калибровки оборудования. Непосредственно в ходе 30-секундного теста двигатель принял на себя ледяной заряд массой примерно 220 кг, выпущенный из специализированной четырехствольной пушки. Скорость движения ледяных частиц достигала 240 метров в секунду.

«Испытания доказали надежность ПД-8 в случае попадания самолета в град. Двигатель не потерял своей устойчивости и продолжил работу в штатном режиме. Подтверждены механическая прочность кромок лопаток, узлов и деталей. Это еще раз доказывает правильность конструкторских и технологических решений, которые использовали инженеры ОДК Госкорпорации Ростех при создании ПД-8», — отметил заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее ПД-8 уже прошел серию комплексных проверок: испытания на обледенение в ЦИАМ, летные тесты в составе самолета «Суперджет» в Архангельской области, а также 150-часовые ресурсные испытания, имитирующие длительную эксплуатацию. На базе «ОДК-Сатурн» были успешно выполнены сертификационные тесты по попаданию птиц и воды, обрыву лопатки вентилятора, работе при боковом ветре и проверке реверсивного устройства. Все этапы подтвердили безопасность и отказоустойчивость силовой установки в критических ситуациях.