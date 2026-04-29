Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым

29 апреля пресс-служба Кремля сообщила о рабочей встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Центральным вопросом диалога стало участие чеченских подразделений в специальной военной операции.

В ходе беседы Владимир Путин выразил признательность руководству и жителям республики за системную поддержку федеральных усилий. «Хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это знаем», — подчеркнул российский лидер.

Рамзан Кадыров в ходе встречи привел актуальные данные о масштабах участия чеченских формирований в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, на сегодняшний день там служат более 70 тысяч бойцов из Чеченской Республики. Из этого числа свыше 12 тысяч военнослужащих уже отмечены государственными наградами Российской Федерации за проявленное мужество и выполнение боевых задач.

Отмечается, что тема межэтнического согласия и вклада регионов в укрепление обороноспособности страны остается приоритетной в публичной повестке главы Чечни. Так, в ноябре 2025 года Рамзан Кадыров, поздравляя граждан с Днем народного единства, акцентировал внимание на том, что Россия на протяжении веков служит примером братства народов. По его словам, именно в нашей стране в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и конфессий, что создает прочный фундамент для решения задач любой сложности.

Текущая встреча в Кремле подтвердила продолжение конструктивного диалога между федеральным центром и руководством Чеченской Республики в вопросах обеспечения национальной безопасности и поддержки участников СВО.

