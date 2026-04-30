В честь дня водолаза

5 мая многотысячная армия бесстрашных специалистов работы под водой отметит свой профессиональный праздник - День водолаза. В реестр российских памятных дат этот праздник был включен Указом Президента РФ в 2002 году. Глава государства счел крайне важным удовлетворить просьбу представителей водолазных служб различных министерств и ведомств.

Праздничная дата выбрана не случайно, с ней связано важное историческое событие – именно 5 мая (23 апреля по старому стилю) 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В том документе было подчеркнуто, что водолазная школа призвана готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

В преддверии профессионального праздника в Кронштадтском музее военно-морской славы России состоится премьерный показ полнометражного документального фильма «Война глазами водолаза», созданного студией «ПМГ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Затем премьерные показы продолжатся в стенах учебных заведений, где в настоящее время готовятся бесстрашные кадры – в Военно-Морской академии имени Н.Г.Кузнецова (непосредственно в День водолаза 5 мая) и в Морском корпусе Петра Великого - Высшем военно-морском институте (7 мая).

Новая картина режиссера Максима Катушкина и продюсера Сергея Почина разрушает романтический ореол одной из самых тяжелых и опасных военных профессий. В центре сюжета – судьбы военных водолазов, чья работа одинаково смертельно опасна как в условиях боевых действий, так и в мирное время. Фильм показывает правду о миссиях, которые никогда не попадают в сводки новостей.

Главными экспертами и рассказчиками в документальной ленте выступили выпускники легендарного водолазного класса Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского. Эти люди – элита профессии, чей опыт охватывает операции отрядов спецназначения, борьбу с подводными диверсионными силами и выполнение задач в тылу врага.

Авторы использовали уникальные личные кино- и фотоархивы героев, многие из которых долгие годы оставались неизвестными широкой публике. Драматичные события прошлого – как далекого, так и совсем недавнего – переплетаются в ленте с суровым настоящим, лишенным внешней привлекательности.