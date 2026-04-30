Сбербанк фиксирует остановку роста безналичных платежей и рост доли наличных расчетов

Сбербанк обеспокоен наметившейся тенденцией к переходу части расчетов в наличную форму. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. По его словам, доля безналичных операций, которая ранее демонстрировала устойчивый рост, перестала увеличиваться.

«Что касается наличности, мы их [операции] видим, и это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть. Не скажу, что он радикальный, но последние месяцы доля безналичного оборота, которую мы оцениваем по своим методикам, остановилась и даже начала немного снижаться», — отметил Скворцов.

Финансовый директор Сбербанка подчеркнул, что на текущий момент в банке нет однозначного понимания, носит ли наблюдаемый тренд долгосрочный характер. При этом он обратил внимание на негативные последствия роста доли наличных расчетов для финансового сектора и экономики в целом. Обслуживание наличного оборота требует более высоких затрат по сравнению с безналичными операциями, что создает дополнительную нагрузку на банковскую инфраструктуру и снижает общую эффективность платежной системы.

В Сбербанке продолжат мониторить ситуацию и анализировать динамику платежных потоков, чтобы своевременно реагировать на изменения в поведении клиентов и макроэкономических условиях.