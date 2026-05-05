Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов на 19% в первом квартале 2026 года

Экспорт рыбы и морепродуктов из России по итогам первого квартала 2026 года достиг 1,7 млрд долларов США, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили «Интерфаксу» в федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки отраслевых экспертов. Средняя цена экспортируемой продукции впервые превысила отметку в 3 тыс. долларов за тонну.

Безусловным лидером среди стран-импортеров российской рыбной продукции остается Китай: с 2023 года эта страна удерживает первую позицию. В январе–марте 2026 года отгрузки на китайский рынок выросли в 1,5 раза и превысили 1 млрд долларов. На втором месте находится Южная Корея, куда экспорт увеличился на 5%, до 398 млн долларов. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Нидерланды (85 млн долларов), Белоруссия (42 млн долларов) и Норвегия (23 млн долларов).

Основной вклад в рост экспорта внесли продажи мороженой рыбы, которые за квартал увеличились на 26%, до 944 млн долларов. В частности, экспорт мороженого минтая вырос на 45%, трески — почти в 1,6 раза, пикши — также в 1,6 раза. Второй по значимости категорией стали ракообразные: их отгрузки за три месяца поднялись почти до 570 млн долларов, что на 22% больше, чем годом ранее. Дополнительно было экспортировано рыбного филе на 120 млн долларов, рыбной муки (непищевой) — на 60 млн, сушеной и соленой рыбы — на 16 млн, консервированной продукции — на 13 млн долларов.

«Рыба и морепродукты — одна из ключевых позиций и драйверов экспорта продукции АПК. Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы, при этом активно развиваются продажи за рубеж переработанной и готовой продукции, включая филе, сурими, консервы», — заявил руководитель центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. По его словам, на текущем этапе перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок с выходом на новые рынки и наращиванием отгрузок в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Председатель Рыбного союза Александр Панин связывает рост экспорта в первом квартале прежде всего с повышением мировых цен на ключевые виды российской продукции — минтай и треску. «Важным фактором также стал скачок цен на нефть из-за ситуации в Персидском заливе. Для российских рыбаков затраты на судовое топливо — одна из основных составляющих себестоимости, в среднем она составляет порядка 18%», — отметил он.

Эксперты центра «Агроэкспорт» прогнозируют сохранение положительной динамики во втором квартале при условии стабильности логистических цепочек и дальнейшего расширения географии поставок. При этом особое внимание отрасль уделяет развитию глубокой переработки сырья внутри страны, что позволяет повышать добавленную стоимость экспортируемой продукции и укреплять позиции России на глобальном рынке морепродуктов.