Минсельхоз сообщил о росте производства и экспорта яиц

Минсельхоз зафиксировал стабильный рост в птицеводческом секторе по итогам первого квартала 2026 года. Ведомство связывает положительную динамику с увеличением производственных мощностей и расширением экспортных поставок, что позволяет поддерживать баланс на внутреннем рынке без применения мер прямого ценового регулирования.

По данным Росстата, в январе–марте 2026 года сельскохозяйственные организации произвели более 10 млрд куриных яиц, что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Минсельхозе подчеркивают, что наращивание объемов производства полностью покрывает внутренний спрос и одновременно создает базу для стимулирования вывоза продукции за рубеж.

Предварительные оценки ведомства свидетельствуют о росте экспорта свежих яиц за первый квартал на 10% в натуральном выражении и на 21% — в стоимостном. В министерстве рассматривают экспорт как важный канал сбыта и источник дополнительной выручки, которая направляется на поддержку инвестиционных программ птицефабрик и модернизацию производственных линий.

Параллельно Минсельхоз совместно с Минпромторгом, ФАС, Минэкономразвития и депутатами Госдумы продолжает работу над законодательной инициативой о введении обязательной доли долгосрочных договоров поставки продовольственных товаров. В ведомстве рассчитывают, что данная мера повысит предсказуемость рынка, обеспечит стабильность цепочек поставок и снизит риски резких колебаний цен без необходимости прямого государственного вмешательства в ценообразование.

Отраслевые эксперты отмечают, что текущая конъюнктура благоприятствует дальнейшему развитию птицеводческого сектора: рост внутреннего потребления сочетается с расширением географии экспорта, а инвестиции в автоматизацию и логистику позволяют снижать издержки. При этом ключевым вызовом остается волатильность затрат на корма и энергоносители, что требует от производителей гибкого подхода к планированию и управлению рисками.