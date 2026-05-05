Россияне стали чаще покупать залоговое имущество

В первом квартале 2026 года крупные российские банки зафиксировали кратный рост спроса на залоговое имущество, переходящее в их собственность из-за несвоевременного обслуживания кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные и комментарии представителей Сбербанка, ВТБ и банка «Дом.РФ».

По информации издания, наибольшую активность рынок продемонстрировал в сегменте автомобилей. В сервисе ВТБ по продаже непрофильных и залоговых активов «КомиссиON» за январь–март число сделок выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а общий объем продаж увеличился в 3,5 раза. Средняя цена залогового авто достигла 943 тыс. рублей, что на 12% превышает прошлогодний показатель.

В сегменте недвижимости динамика также остается положительной. Количество сделок с залоговым жильем в сервисе ВТБ увеличилось на 50%, объем продаж вырос на 44%. Средний чек на квартиру составил 5,3 млн рублей, показав рост на 3% в годовом выражении, уточнил представитель кредитной организации.

Традиционная схема реализации таких активов предполагает первичное выставление на аукционы. Если лоты не находят покупателя на торгах, банки оставляют имущество за собой и самостоятельно организуют продажу через собственные цифровые платформы, а также популярные классифайды и маркетплейсы. Главным драйвером спроса остается сниженная стоимость объектов: дисконт формируется за счет юридических обременений, а также неидеального технического состояния или отсутствия ремонта.

Представители банков отмечают, что все выставляемые на продажу активы проходят обязательную юридическую проверку, а процедуры перехода прав собственности сопровождаются полным пакетом документов, что минимизирует риски для новых владельцев. Тем не менее, покупателям рекомендуется заранее оценивать дополнительные расходы на снятие возможных ограничений и приведение объекта в надлежащее состояние.

Аналитики рынка прогнозируют сохранение высокого интереса к залоговым активам во II квартале 2026 года, связывая тенденцию как с желанием частных инвесторов и семей приобрести недвижимость и транспорт с дисконтом, так с отлаженностью цифровых каналов продаж у крупнейших кредитных организаций.