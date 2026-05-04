Путин назначил Федора Щукина врио главы Республики Дагестан

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Щукин Федор Вячеславович назначен временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан.

Федор Щукин родился в 1976 году. С 2004 года он занимал различные должности в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года был назначен на должность председателя Верховного суда Республики Дагестан. 4 мая 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации прекратила его полномочия в связи с уходом в почетную отставку.

Решению о назначении предшествовала встреча президента с представителями Дагестана, состоявшаяся 30 апреля. В ходе обсуждения кандидатур на пост главы региона председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров предложил рассмотреть кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Владимир Путин поддержал данное предложение.

В соответствии с законодательством, в ближайшее время в Республике Дагестан будут назначены выборы главы региона, по итогам которых избранный кандидат вступит в должность и продолжит работу по социально-экономическому развитию республики.