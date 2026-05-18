Гуандунские товары покоряют мир! Открылась ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне и переговоры по сотрудничеству с российским рынком

Утром 17 мая в Харбинском торгово-выставочном комплексе «Хунбо» состоялась церемония открытия мероприятия «Гуандунские товары покоряют мир - Ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне и переговоры по сотрудничеству с российским рынком». Организатором мероприятия выступило Народное правительство города Чжуншань. Цель мероприятия - с использованием платформы X Российско-Китайского ЭКСПО, путем демонстрации продукции ведущих отраслей и создания разнообразных потребительских сценариев, содействовать предприятиям Чжуншаня в более эффективном освоении российского рынка и расширении торгово-экономического сотрудничества.

Мероприятие рассчитано на пять дней и продлится до 21 мая. В частности, чжуншаньский павильон на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине будет работать до 21 мая. В нем представлены около 20 тщательно отобранных предприятий в таких сферах, как светотехника и освещение, высококачественные металлоизделия, интеллектуальная бытовая техника, модная одежда, потребительская электроника. Эти компании демонстрируют сотни хитовых товаров для коллективного показа. Общая выставочная зона качественной продукции Чжуншаня будет развернута поочередно: 17–18 мая - в Харбинском торгово-выставочном комплексе «Хунбо», а 20–21 мая - на площади «Цихан» в городе Цзямусы. В рамках зоны будет организовано 60 тематических стендов, посвященных темам «Комфортный для жизни Чжуншань», «Интеллектуальное производство в Чжуншане», «Культурно-туристический Чжуншань», «Вкусный Чжуншань» и «Очаровательный Чжуншань». Предприятия-участники также сформируют торговую делегацию города Чжуншань, которая проведет серию деловых мероприятий в нескольких городах провинции Хэйлунцзян, способствуя дальнейшему расширению промышленного влияния Чжуншаня.

«Интеллектуальное производство в Чжуншане»: промышленный потенциал в центре внимания

X Российско-Китайское ЭКСПО, являющееся самой представительной и масштабной комплексной выставкой в области торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией, проходит с 17 по 21 мая в Харбинском международном выставочно-спортивном центре. Город Чжуншань, используя эту престижную платформу, специально организовал внутри выставочного пространства чжуншаньский павильон площадью 135 квадратных метров для демонстрации промышленного потенциала региона.

В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует высокую устойчивость и динамизм, постоянно расширяются возможности для трансграничной торговли, производственной кооперации и рыночного взаимопроникновения. Город Чжуншань, придерживаясь стратегии развития промышленности как основного драйвера, сформировал три базы государственного уровня и четыре базы провинциального уровня по трансформации и модернизации внешней торговли. Такие специализированные отрасли, как светотехника, бытовая техника, металлоизделия, одежда, электронная информация, пользуются известностью по всему Китаю. Как центральная площадка мероприятия, чжуншаньский павильон на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, опираясь на преимущества вышеуказанных баз, создает пространство для коллективной презентации «Интеллектуального производства в Чжуншане». Предприятия из базы светотехнической продукции в поселке Гучжэнь, базы металлоизделий в поселке Сяолань, базы бытовой техники в поселке Наньтоу, базы повседневной одежды в поселке Шаси, базы малой бытовой техники в поселке Дунфэн, базы осветительной продукции в поселке Хэнлань, базы производства бытовой техники в поселке Хуанпу, базы новой отрасли электронных информационных технологий в Зоне освоения высоких технологий и производства «Хуоцзюй» — около 20 предприятий представляют свою лучшую продукцию в Харбине.

«Комфортный для жизни Чжуншань»: многообразие потребительских сценариев

Одновременно с чжуншаньским павильоном на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине работает общая выставочная зона качественной продукции Чжуншаня, расположенная в Харбинском торгово-выставочном комплексе «Хунбо». Тематические зоны «Интеллектуальное производство в Чжуншане», «Комфортный для жизни Чжуншань», «Культурно-туристический Чжуншань», «Вкусный Чжуншань» и «Очаровательный Чжуншань» - каждая со своим неповторимым характером - всесторонне демонстрируют мощный промышленный потенциал Чжуншаня и его имидж города, «комфортного для жизни, благоприятного для работы и туризма», предлагая местным жителям комплексные впечатления «одного окна» - с возможностью посмотреть, попробовать, купить и поиграть.

В зоне «Комфортный для жизни Чжуншань» 12 ведущих девелоперских компаний, включая Городскую строительную группу, Компанию по развитию недвижимости «Цзюйчэн» города Чжуншань и Группу компаний по строительному развитию «Хуоцзюй» города Чжуншань, представляют свою продукцию. Благодаря удобному географическому расположению, развитой инфраструктуре и льготной политике в сфере жилья, они привлекли внимание многих местных жителей, желающих узнать о «качественном жилье из Чжуншаня». «Поднимешь голову - увидишь горы, откроешь дверь - увидишь зелень» - такова экологическая основа Чжуншаня. С углублением интеграции в рамках Большого залива (Гуандун-Гонконг-Макао) и вводом в эксплуатацию морского перехода Шэньчжэнь - Чжуншань, город Чжуншань, расположенный на западном берегу реки Чжуцзян, благодаря своему уникальному географическому положению, комфортной и благоприятной экологической среде, а также прагматичной и инновационной концепции «качественного жилья», становится все более привлекательным местом для жизни и работы для многих людей. В зоне «Интеллектуальное производство в Чжуншане» предприятия из базы производства бытовой техники поселка Хуанпу и Национальной зоны освоения высоких технологий и производства «Хуоцзюй» представили свои инновационные достижения в области интеллектуальной бытовой техники и интеллектуального оздоровительного оборудования, привлекая внимание многих горожан. В зоне «Вкусный Чжуншань» широко представлены разнообразные фирменные высококачественные сельскохозяйственные продукты и деликатесы из серии «Чжуншаньский ароматный фермер»: хрустящий тиляпия, змееголов из Саньцзяо, вяленые колбасы из Хуанпу и другие. Кроме того, звездные шеф-повара готовили на месте блюда из фирменных продуктов Чжуншаня, используя классические северо-восточные техники приготовления и чжуншаньскую малую бытовую технику, чтобы жители Харбина могли с первого укуса оценить все богатство вкуса чжуншаньских продуктов. Специально оформленная зона «Культурно-туристический Чжуншань» сосредоточена на демонстрации и погружении в нематериальное культурное наследие. Здесь представлены такие мастерские изделия, сочетающие традиционный колорит и эстетику повседневной жизни, как кофейная продукция с символикой танца «Пьяный дракон», кантонская вышивка и резьба по красному дереву. В зоне была организована интерактивная площадка кантонской вышивки (сяоланьской вышивки). Многие горожане, взяв в руки иглы, под руководством хранителей нематериального культурного наследия осваивали традиционные стежки и вышивали узоры в характерном линнаньском стиле.

По статистике, в мероприятии «Гуандунские товары покоряют мир - Ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне и переговоры по сотрудничеству с российским рынком (Харбинский этап)» приняли участие 62 предприятия. В общей выставочной зоне качественной продукции Чжуншаня было организовано 60 стендов, где представлено около 290 видов продукции по 22 категориям, включая бытовую технику, светотехнику, одежду, товары повседневного спроса, креативную продукцию, продукты питания, недвижимость и другие.

Многостороннее взаимодействие: Хэйлунцзян и Гуандун вместе связывают рынки

Будучи важной частью проекта «Гуандунские товары покоряют мир», серия мероприятий «Ярмарка чжуншаньских товаров в городах» с момента своего запуска охватила такие города, как Шанхай, Шэньчжэнь, Макао, Пекин, Цзинань, Гуанчжоу, и даже дошла до Малайзии. В их рамках было заключено множество соглашений о купле-продаже и накоплен богатый опыт расширения рынка. Нынешняя ярмарка чжуншаньских товаров в Харбине - это не только коллективная презентация ведущих производственных предприятий Чжуншаня, но и свидетельство глубокого сотрудничества между городами Чжуншань и Харбин в области промышленных связей, культурного взаимопонимания и интеграции внутренней и внешней торговли.

На полях X Российско-Китайского ЭКСПО прибывшая из России экономическая и торговая делегация также приняла участие в церемонии открытия мероприятия «Гуандунские товары покоряют мир - Ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне и переговоры по сотрудничеству с российским рынком». На площадке мероприятия представители российской экономической и торговой делегации всесторонне представили преимущества развития своего региона, потенциал промышленной кооперации и перспективы развития трансграничной торговли, четко обозначив направления для совместных усилий. Тем самым они создали удобный мост для чжуншаньских предприятий, помогая им лучше понимать зарубежные рынки и находить возможности для сотрудничества, а также активно способствуя точному сопряжению качественных промышленных ресурсов Чжуншаня с российским рынком. Это позволяет углубить взаимную торгово-экономическую деятельность, расширить пространство для двустороннего торгового сотрудничества и содействовать повышению качества и эффективности практического взаимодействия между регионами Китая и России на местном уровне.

Промышленность Чжуншаня, особенно в сфере производства и товаров повседневного спроса, обладает глубоким потенциалом и хорошо соответствует потребностям российского рынка. Благодаря этому результативному диалогу удалось заметно сблизить торговые позиции двух регионов, наладить бесперебойные потоки товаров и производственную кооперацию, укрепить основу китайско-российского межрегионального экономического взаимодействия и совместно выйти на новый уровень взаимовыгодного развития.

Кроме того, в день открытия экономическая и торговая делегация Чжуншаня, сформированная из ключевых предприятий города, посетила Комплексный центр по обслуживанию внешней торговли с Россией, расположенный в Харбинской новой зоне и зоне свободной торговли (Харбинский сектор). В ходе визита были проведены серии мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству, промышленной кооперации и культурно-туристическому продвижению с провинцией Хэйлунцзян и Россией. В дальнейшем делегация также примет участие в Китайско-российской встрече предприятий по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной Управлением по развитию внешней торговли Министерства коммерции КНР, для точного согласования отраслевых потребностей.

После завершения программы в Харбине мероприятие «Гуандунские товары покоряют мир - Ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне» продолжит свой путь в город Цзямусы провинции Хэйлунцзян. Там будут организованы совместные презентации туристических ресурсов, переговоры между предприятиями смежных отраслей и другие деловые мероприятия, направленные на дальнейшее расширение каналов взаимодействия с рынками России и Северо-Восточной Азии, а также на придание нового импульса взаимному обмену ресурсами между Севером и Югом и взаимовыгодному развитию внутренней и внешней торговли.