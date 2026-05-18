Минэкономразвития России не ожидает ускорения инфляции на фоне роста экономики

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство не прогнозирует ускорения инфляции даже при активизации экономического роста. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По словам главы Минэкономразвития, текущее замедление инфляции стало результатом сбалансированной совместной политики правительства и Банка России. «При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции», — подчеркнул Решетников.

Министр отметил, что ключевая задача властей — обеспечить сбалансированный рост, при котором устойчивое развитие экономики сочетается с контролем над инфляционными процессами. Для достижения этой цели необходимо одновременно стимулировать деловую активность и сохранять ценовую стабильность.

«Инфляция сейчас, действительно, устойчиво замедляется — 5,5% год к году на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», — привел данные Решетников.

Таким образом, в Минэкономразвития видят возможность дальнейшего расширения экономической активности без рисков для ценовой стабильности, опираясь на накопленный опыт координации действий фискальных и монетарных органов.