В Москве началось плановое отключение горячей воды

В Москве опубликован график планового отключения горячей воды на лето 2026 года. Профилактические работы начнутся в конце мая и продлятся до конца августа.
Когда отключают горячую воду
Плановые отключения горячего водоснабжения в столице проводятся ежегодно с мая по август для подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. В 2026 году работы начнутся в конце мая и завершатся в конце августа.
Конкретные даты для каждого дома определяются индивидуально в зависимости от района и участка теплосети, поэтому у жителей соседних домов вода может отключаться в разные недели.
Сколько продлится отключение
Максимальный срок отключения горячей воды в Москве составляет 10 дней (не более 240 часов подряд). До 2011 года профилактика занимала 14 дней, а еще раньше — 21 день. Сокращение срока стало возможным благодаря модернизации оборудования тепловых сетей.
В новых жилых кварталах с современными тепловыми пунктами отключение может занять меньше времени, тогда как в домах с устаревшими коммуникациями обычно используется весь отведенный нормативный срок.
Как узнать точный график по адресу
Москвичи могут узнать даты отключения горячей воды для своего дома несколькими способами:
Портал mos.ru — онлайн-сервис, где нужно ввести точный адрес (улицу и номер дома)
Сайт МОЭК Онлайн (online.moek.ru) — наиболее актуальный источник информации
Приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» (раздел «Услуги»)
Push-уведомления на mos.ru - можно настроить оповещение за сутки до начала работ.
Зачем отключают горячую воду
«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем», - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В период отключений проводятся:
Гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением
Диагностика магистральных и разводящих труб общей протяженностью свыше 16 тысяч километров
Ремонт районных тепловых станций и центральных тепловых пунктов
Замена изношенных участков трубопроводов
Провести эти работы без отключения водоснабжения технически невозможно. Цель - обеспечить надежную работу теплосети в осенне-зимний период.
Важная информация для жителей
Уведомление о плановых отключениях: Управляющая компания обязана проинформировать жильцов о предстоящих работах не позднее чем за 10 дней до начала.
Оплата в период отключения:
При наличии счетчика плата начисляется по фактическому потреблению (во время отключения - ноль)
При отсутствии счетчика должен быть произведен перерасчет за период отключения.
Если воду не включили в срок:
Уточнить статус работ на сайте МОЭК Онлайн
Позвонить на горячую линию МОЭК: (495) 539-59-59
Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании
