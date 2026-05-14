В Москве началось плановое отключение горячей воды

В Москве опубликован график планового отключения горячей воды на лето 2026 года. Профилактические работы начнутся в конце мая и продлятся до конца августа.

Когда отключают горячую воду

Плановые отключения горячего водоснабжения в столице проводятся ежегодно с мая по август для подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. В 2026 году работы начнутся в конце мая и завершатся в конце августа.

Конкретные даты для каждого дома определяются индивидуально в зависимости от района и участка теплосети, поэтому у жителей соседних домов вода может отключаться в разные недели.

Сколько продлится отключение

Максимальный срок отключения горячей воды в Москве составляет 10 дней (не более 240 часов подряд). До 2011 года профилактика занимала 14 дней, а еще раньше — 21 день. Сокращение срока стало возможным благодаря модернизации оборудования тепловых сетей.

В новых жилых кварталах с современными тепловыми пунктами отключение может занять меньше времени, тогда как в домах с устаревшими коммуникациями обычно используется весь отведенный нормативный срок.

Как узнать точный график по адресу

Москвичи могут узнать даты отключения горячей воды для своего дома несколькими способами:

Портал mos.ru — онлайн-сервис, где нужно ввести точный адрес (улицу и номер дома)

Сайт МОЭК Онлайн (online.moek.ru) — наиболее актуальный источник информации

Приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» (раздел «Услуги»)

Push-уведомления на mos.ru - можно настроить оповещение за сутки до начала работ.

Зачем отключают горячую воду

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем», - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В период отключений проводятся:

Гидравлические испытания тепловых сетей под повышенным давлением

Диагностика магистральных и разводящих труб общей протяженностью свыше 16 тысяч километров

Ремонт районных тепловых станций и центральных тепловых пунктов

Замена изношенных участков трубопроводов

Провести эти работы без отключения водоснабжения технически невозможно. Цель - обеспечить надежную работу теплосети в осенне-зимний период.

Важная информация для жителей

Уведомление о плановых отключениях: Управляющая компания обязана проинформировать жильцов о предстоящих работах не позднее чем за 10 дней до начала.

Оплата в период отключения:

При наличии счетчика плата начисляется по фактическому потреблению (во время отключения - ноль)

При отсутствии счетчика должен быть произведен перерасчет за период отключения.

Если воду не включили в срок:

Уточнить статус работ на сайте МОЭК Онлайн

Позвонить на горячую линию МОЭК: (495) 539-59-59

Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании