Нацрежим закупок работает со сбоями: бизнес просит доработок

Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела мониторинг мнений предпринимателей об эффективности применения национального режима при государственных закупках. В исследовании приняли участие одна тысяча представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Результаты показали, что 61% участников рынка считают действующий механизм недостаточно эффективным и требующим доработки. Ещё 22% респондентов заявили, что не видят никакого результата от его введения. Положительно оценили эффект только 13% опрошенных, отметив рост закупок российской продукции. 4% участников сочли преждевременным выставление какой-либо оценки.

Национальный режим вступил в силу с 1 января 2025 года и распространяется на закупки по 44-ФЗ (государственные нужды) и 223-ФЗ (закупки госкомпаний). Основная цель механизма — ограничение приобретения иностранных товаров для государственных нужд и предоставление преференций продукции из России и стран Евразийского экономического союза. Сведения о локализованных товарах фиксируются в реестре российской промышленной продукции.

Несмотря на отмечаемый бизнесом рост доли отечественной продукции после запуска механизма, в регулировании сохраняются пробелы. Предприниматели указывают на возможность закупки импортных товаров под видом российских. Речь идёт о так называемой недостоверной локализации: продукция позиционируется как российская, однако фактически состоит из зарубежных комплектующих. Эта проблема требует отдельного внимания регуляторов для повышения прозрачности системы.

Предложения по повышению эффективности и барьеры для участников

29% опрошенных считают, что для улучшения работы нацрежима необходимо усилить ответственность заказчиков за нарушения его требований. Среди ключевых факторов, снижающих результативность механизма, респонденты назвали:

-сложность обоснования начальной (максимальной) цены контракта — 41%;

-недостаток информации о российских аналогах импортной продукции — 38%;

-низкое качество отдельных видов отечественной продукции — 31%.

Проблемы затрагивают не только заказчиков, но и поставщиков. Согласно данным опроса, 26% компаний, выступающих поставщиками при госзаказе, не планируют включать свои товары в реестр российской промышленной продукции из-за сложности и бюрократизированности этой процедуры.

Эксперты подчёркивают, что для достижения заявленных целей нацрежима требуется комплексная доработка нормативной базы, упрощение административных процедур и повышение качества контроля за происхождением закупаемой продукции.