Минэкономразвития предлагает решить проблему дефицита кадров за счёт привлечения пенсионеров

Министерство экономического развития Российской Федерации выступило с предложением использовать потенциал граждан старшего возраста для смягчения острого дефицита кадров на российском рынке труда. Глава ведомства Максим Решетников обозначил необходимость более активного привлечения пенсионеров к экономической деятельности как один из стратегических ответов на демографические вызовы и растущий спрос на рабочие руки в ключевых отраслях.

Основной тезис: специальные условия для старшего поколения

По словам Максима Решетникова, простое расширение доступа пенсионеров к рабочим местам недостаточно — требуется создание адаптированной инфраструктуры трудоустройства. В перечень предлагаемых мер вошли программы профессионального переобучения, ориентированные на освоение новых компетенций, организация стажировок для получения практического опыта, а также внедрение гибких форматов занятости: частичной занятости, удалённой работы, проектного сотрудничества и сезонных контрактов.

Такой подход, как отмечает глава Минэкономразвития, позволит учесть особенности здоровья, жизненного ритма и мотивации работников старшей возрастной группы, повысив при этом их вовлечённость в экономику без ущерба для качества жизни.

Контекст: демография и рынок труда

Инициатива разрабатывается на фоне сохраняющегося дефицита кадров в промышленности, сфере услуг, здравоохранении и транспортной логистике. Демографическая яма 1990-х годов, отток части трудоспособного населения и рост экономической активности создают дисбаланс между спросом на рабочую силу и её предложением.

При этом потенциал старшего поколения остаётся недоиспользованным: многие пенсионеры обладают значительным профессиональным опытом, высокой дисциплиной и готовностью к работе в наставнических или консультационных ролях. Задача государства — устранить барьеры, мешающие реализации этого потенциала.

Ожидаемые меры и механизмы реализации

В ближайшее время Минэкономразвития планирует проработать с регионами и бизнес-объединениями пилотные проекты по адаптации рабочих мест для сотрудников 55+. Среди возможных инструментов — налоговые стимулы для работодателей, субсидирование программ переподготовки, развитие центров карьерного консультирования для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Отдельное внимание уделяется цифровой грамотности: освоение базовых цифровых навыков рассматривается как необходимое условие для интеграции в современные форматы труда, включая дистанционную занятость и работу с цифровыми платформами.

Перспективы и экспертная оценка

Эксперты в сфере трудовых отношений в целом поддерживают направление инициативы, отмечая, что опыт Японии, Германии и стран Скандинавии демонстрирует эффективность политик активного долголетия на рынке труда. Вместе с тем успех реформ будет зависеть от качества реализации: доступности программ, гибкости законодательства и готовности работодателей менять подходы к управлению возрастными командами.

Предложение Минэкономразвития отражает поиск системных решений для одной из наиболее острых социально-экономических проблем современной России. Привлечение пенсионеров к трудовой деятельности при условии создания комфортных и адаптированных условий может стать не только инструментом борьбы с дефицитом кадров, но и фактором повышения благосостояния граждан старшего поколения, их социальной вовлечённости и профессиональной самореализации.