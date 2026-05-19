Анастасия Щипанова покорила Цюрих и европейский глянец

Несмотря на санкции и попытки «отмены» всего российского, независимые иностранные издания продолжают замечать сильные таланты вне политической повестки.

Так, журнал Grazia Slovenia поместил на обложку Анастасию Щипанову - популярного художника, автора направления Energy Abstract, многократного лауреата международных премий в области искусства, модель и топ - 10 Мисс Россия. Пару дней назад работы девушки были представлены на Art International Zurich 2026 в Швейцарии.

«Я очень рада, что моё творчество замечено международным изданием. Мне кажется, искусство должно оставаться вне политики и продолжать объединять людей. Надеюсь, российским художникам и дальше не будут закрывать возможность участвовать в выставках и ярмарках по всему миру», - прокомментировала Анастасия Щипанова.

Искусство по-прежнему остаётся языком, который способен преодолевать границы даже тогда, когда многое пытается их разделить.

В Artist Statement Анастасии Щипановой мы видим

"В своей художественной практике я исследую энергию как фундаментальный язык восприятия, как форму взаимодействия между внутренним состоянием человека и окружающей реальностью.

Мои работы рождаются на стыке живописи, психологии и философии. Я рассматриваю цвет, линию и движение не как декоративные элементы, а как носители эмоциональных и психических импульсов. Каждый холст становится пространством, в котором фиксируется состояние - момент гармонии между сознанием, телом и средой.

Направление, в котором я работаю, я определяю, как энергоабстракционизм (Energy Abstract) - визуальный язык, основанный на исследовании энергетических вибраций, ритмов и музыки бытия. В этой системе форма не диктует готовый смысл, а создаёт пространство для личного переживания, интуитивного восприятия и индивидуальной интерпретации.

Моё образование в области психологии определяет метод работы в творчестве. Я воспринимаю картину как своеобразный энергетический портрет, путь - визуальную модель внутреннего состояния, в которой цвет и структура отражают динамику эмоций, настроения и чувств."

Деятельность девушки не ограничевается написанием картин. В этом году Анастасия Щипанова неожиданно анонсировала выход психологической книги Energy Abstract, однако полное название ещё держится в секрете. Оказалось, что книга пишется уже более 15 лет. Данный художник не перестает удивлять. Мы с нетерпением ждём релиза!

Картины художника находятся в частных и корпоративных коллекциях в разных странах.