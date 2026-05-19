Мерц подтвердил готовность Европы к переговорам по Украине с Россией и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что европейские страны готовы к переговорам с Россией и Соединёнными Штатами об урегулировании конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что на текущий момент конкретных планов по организации такой встречи не существует. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, посвящённой вопросам европейской безопасности и дипломатических усилий по прекращению боевых действий.

Основной тезис: диалог ведётся, но условия остаются приоритетом

«Мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению», — отметил Мерц. Ключевым условием для начала полноценных переговоров он назвал прекращение боевых действий. По словам канцлера, без стабилизации ситуации на земле любые дипломатические инициативы рискуют остаться декларативными.

Мерц воздержался от называния имён возможных представителей Европы за столом переговоров с Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем он уточнил, что вопрос представительства активно обсуждается в рамках европейских институтов и двусторонних консультаций. «Европейские страны активно обсуждают этот вопрос», — добавил он.

Контекст: координация внутри ЕС и трансатлантический формат

Заявление Мерца отражает текущую стратегию Берлина, направленную на усиление координации внутри Евросоюза и синхронизацию позиций с США. Германия, как один из ключевых игроков европейской политики, выступает за многосторонний формат урегулирования, при котором интересы всех сторон конфликта и региональной безопасности учитываются в равной мере.

Эксперты отмечают, что отсутствие конкретики по датам и составу участников будущих переговоров не снижает значимости самого сигнала: Европа демонстрирует готовность к дипломатическому треку, но настаивает на предварительных условиях, включая режим прекращения огня и гарантии безопасности для гражданского населения.

Перспективы: что может последовать дальше

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нескольких факторов: динамики боевых действий, позиции Киева и Москвы, а также согласованности трансатлантических партнёров. Если условия, озвученные Мерцем, будут выполнены, Европа может выдвинуть формальное предложение о запуске переговорного процесса с участием США, России и представителей Украины.

На данный момент основная работа сосредоточена на внутренней координации: выработке единой позиции ЕС, определении мандата потенциальных переговорщиков и подготовке дорожной карты мирного урегулирования. Ожидается, что ближайшие недели покажут, удастся ли сторонам перейти от деклараций к практическим шагам.