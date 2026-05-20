Россия и Китай подписали 20 совместных документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина

Представители России и Китая в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин приняли 20 совместных документов, подписанных в присутствии лидеров двух стран. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер прибыл в Китай 19 мая. В среду в Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых прошла церемония подписания документов. Всего в рамках визита стороны подготовили и согласовали 40 совместных документов — результат работы делегаций в узком и расширенном формате в Доме народных собраний. Из этого пакета 20 документов были торжественно подписаны в присутствии глав государств.

Ключевыми стали документы, подписанные непосредственно лидерами. Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа. Эти документы задают стратегический вектор развития взаимодействия Москвы и Пекина на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Помимо документов высшего уровня, подписан широкий спектр межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. Сотрудничество будет расширяться в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и других направлениях. Конкретные шаги закреплены в меморандумах о научно-техническом сотрудничестве, о взаимопонимании и развитии устойчивой торговли, о взаимодействии в области градостроительства и антимонопольного регулирования.

Отдельное внимание уделено поддержке принципов открытой торговли и многосторонности — соответствующее совместное заявление подтверждает приверженность сторон правилам ВТО и отказ от протекционистских мер. Также подписаны соглашения о медиасотрудничестве и о взаимодействии в сфере подготовки кадров, что создает основу для укрепления гуманитарных связей и обмена профессиональным опытом.

Подписание такого масштабного пакета документов свидетельствует о высоком уровне доверия и практической ориентированности российско-китайского диалога. Реализация достигнутых договоренностей позволит не только укрепить двусторонние связи, но и внести вклад в стабилизацию глобальной экономической и политической архитектуры в условиях трансформации международного порядка.