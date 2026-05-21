Украина намерена лишить Россию членства в Совбезе ООН

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник выступил с инициативой поиска политических и юридических механизмов для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает «Укринформ».

Заявление прозвучало в ходе открытых дебатов Совбеза, посвященных защите гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов. Мельник обратился к членам Совета Безопасности и всем государствам — членам ООН с призывом «противостоять гротескной реальности» и начать работу над решением, которое могло бы лишить Россию права вето и постоянного представительства в высшем органе международной безопасности.

Ранее дипломат уже заявлял, что Киев категорически отвергает российские ультиматумы и не намерен уступать ни одного квадратного метра украинской территории. По его словам, Москва выдвигает требование о выводе Вооруженных сил Украины с занимаемых районов Донбасса в качестве предварительного условия для переговоров, однако украинская сторона не принимает подобных условий.